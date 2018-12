Repudia Venezuela las excusas de Colombia ante deterioro diplomático

El Gobierno de Venezuela rechazó la víspera un comunicado emitido por la cancillería colombiana en el que elude su responsabilidad en el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, publicó Prensa Latina. Mediante la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció la responsabilidad del Gobierno del presidente Iván Duque de pretender desviar su responsabilidad en el lamentable estado actual de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países.



Rechaza el Tribunal ecuatoriano la apelación Assange contra el protocolo de Londres



El tribunal de Ecuador rechazó en segunda instancia la solicitud de Julian Assange, quien ha pedido que se suspenda el protocolo fijado por Quito para su permanencia en la sede diplomática del país suramericano en Londres, Reino Unido, reportó el sitio digital Rusia Today. La justicia ecuatoriana consideró improcedente el reclamo de Assange, porque no se ha vulnerado ningún derecho.



Comenzó el Gobierno de Estados Unidos el tercer cierre parcial en este año



El Gobierno de Estados Unidos inició la pasada medianoche un cierre parcial por falta de fondos después de que republicanos y demócratas no alcanzasen un acuerdo presupuestario en el Congreso por las exigencias del presidente Donald Trump respecto al muro fronterizo con México, informó la agencia española EFE. Se trata del tercer cierre administrativo que enfrenta Trump este año, después del primero en enero, que duró tres días, y un segundo en febrero, que se alargó apenas unas horas.



Muere una persona en las protestas de hoy de los chalecos amarillos



AFP reseñó que un automovilista murió al chocar contra un camión que había sido detenido en un punto de bloqueo de los 'chalecos amarillos' a la entrada de una autopista cerca de Perpiñán, sur de Francia, según informaron fuentes oficiales. Este fallecimiento eleva a diez el número de muertos vinculados con las manifestaciones y bloqueos de los 'chalecos amarillos', movimiento iniciado a mediados de noviembre para exigir una mejora del poder adquisitivo, entre otras muchas reivindicaciones.



Salpica caso de corrupción a la familia de Jair Bolsonaro



El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien durante su campaña electoral hizo bandera que en su Gobierno no habría corrupción, recientemente se ha visto relacionado con casos de malversación de fondos, publicó Telesur. Una investigación del Consejo de Control de Actividades Financieras de Hacienda, dentro de la Operación anticorrupción Lava Jato, reveló que se habían detectado unas transacciones atípicas en las cuentas de Fabrício José de Queiroz, exchofer y exasesor del senador electo en Río de Janeiro y legislador regional, Flavio Bolsonaro, hijo del futuro mandatario, quien recibió transacciones por un valor de 1 coma 2 millones de reales unos 307mil dólares, durante un año, entre el primero de enero de 2016 y el 31 de enero 2017.



Se presentan sorpresivamente los chalecos amarillos en el centro de París



La agencia EFE reportó que varias centenas de chalecos amarillos, el movimiento que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno francés, se presentaron hoy por sorpresa en el centro de París, donde fueron bloqueados por fuerzas policiales cerca de la plaza de la Madeleine, a poca distancia del palacio presidencial del Eliseo en París. Pese a que los manifestantes habían anunciado para hoy una gran marcha en Versalles en el oeste de París, se comenzaron a concentrar junto al Sagrado Corazón, en el barrio de Montmartre, en una maniobra de despiste.



