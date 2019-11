Repudian en Bolivia los actos de violencia de la oposición contra la mujer

Repudian en Bolivia los actos de violencia de la oposicin contra la mujer

Agrupaciones femeninas de Bolivia repudian los actos de violencia y discriminatorios que hoy comete la oposición en los diferentes departamentos del país, donde las mujeres son maltratadas, insultadas y humilladas. Desde hace varios días grupos de choque opositores incitados por el jefe del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, han atacado y golpeado a mujeres de pollera o con rasgos indígenas en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, quienes exigían su derecho al trabajo y a transitar libremente por las calles. Al respecto, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, en Bolivia, Tania Sánchez, mostró su indignación por la violación de los derechos de ese género en los enfrentamientos registrados en la ciudad cochabambina. 'Esas violaciones no se puede tolerar en ningún espacio, hay muchas mujeres que con sus niños van a las movilizaciones a las cuales se las ha gasificado y golpeado y existen imágenes que muestran como las arrean como si fuesen ganado' manifestó Tanía Sánchez.

Tratan de llegar los opositores bolivianos al Palacio de Gobierno



Grupos violentos de la oposición de Bolivia intentaron llegar al Palacio de Gobierno, por tercera noche consecutiva, como parte de las protestas por un supuesto fraude electoral del 20 de octubre, del cual no se han presentado pruebas. La oposición política del país desconoce los resultados electorales que le dieron la victoria al presidente Evo Morales y promovieron protestas violentas que han resultado en ataques a funcionarias públicas, como el secuestro y agresión contra la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y actos de racismo contra mujeres indígenas campesinas. Las convocatorias a la violencia fueron hechas por el candidato perdedor de los comicios presidenciales, Carlos Mesa, y el opositor presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Actualmente la Organización de Estados Americanos (OEA) junto a delegaciones de México, Paraguay, Perú y España realiza una auditoria acta por acta de los resultados electorales del 20 de octubre



Deploran la abstención de Colombia en la votación contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba



El movimiento Defendamos la Paz deploró la abstención del gobierno colombiano en la votación que tuvo lugar en Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene hoy sobre Cuba. Esa organización colombiana que está integrada por exnegociadores del proceso de paz, exministros, exconstituyentes, académicos, congresistas, artistas, juristas y líderes de partidos políticos y de organizaciones sociales y de víctimas del conflicto armado interno, lamentó que Colombia no figure en la lista de los 187 países que votaron la víspera en la ONU contra ese genocida cerco. El Ministerio de Relaciones Exteriores intenta justificar este proceder aduciendo que la isla tiene una 'actitud hostil contra Colombia, señaló la organización en un comunicado. También, en el texto el movimiento Defendamos la Paz reconoció, desde hace varias décadas el gobierno y el pueblo de la República de Cuba han contribuido en forma permanente y eficaz a propiciar diálogos y a lograr acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las organizaciones guerrilleras FARC-EP y ELN.



Pedirá la defensa la inmediata liberación de Lula tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil



La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva solicitará hoy la libertad inmediata del expresidente luego que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil revocara la víspera la decisión inconstitucional de prisión tras la condena en segunda instancia. Este juicio del STF refuerza que el expresidente Lula ha sido encarcelado durante 579 días, injustamente y de manera incompatible con la ley y la Constitución de la República, como siempre hemos dicho, indicó una nota de los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Texeira, quienes forman parte de la defensa del exsindicalista. Además, los abogados defensores anunciaron que después de una conversación con Lula, hoy 'llevaremos al tribunal de ejecución una solicitud de liberación inmediata basada en el resultado de este juicio del Supremo Tribunal Federal'. En el texto, los juristas aseguran, además, que reiterarán 'la solicitud para que la Corte Suprema juzgue el hábeas corpus, que tiene como objetivo declarar la nulidad de todo el proceso que condujo a su detención debido a la sospecha (de parcialidad) del exjuez Sérgio Moro y de los fiscales de Lava Jato, entre otras muchas ilegalidades'.

Bloquean los estudiantes varias instituciones estatales en El Líbano



Miles de estudiantes bloqueaban hoy instituciones estatales en El Líbano como parte de las protestas antigubernamentales masivas que comenzaron el 17 de octubre último para demandar cambios radicales en el sistema político. Frente al Ministerio de Educación, cientos de maestros y alumnos cerraron la entrada e igual acción llevaron a cabo en las sucursales del Banco Central en la norteña ciudad de Jounieh y la sureña Sidón. 'Perdemos un año, pero ganamos un futuro', expresó uno de los estuidnates concentrados frente a las oficinas de la institución bancaria en la meridional Sidón. También, los estudiantes rodearon el puerto de Beirut, las sucursales de la Universidad Libanesa, en Sidón, y en Amchit, el edificio municipal de Bsharri y las oficinas del Fondo Nacional de Seguridad Social en las septentrionales Jounieh, Jbeil y Trípoli.



Anunció Sebastián Piñera nuevas medidas que criminalizan las protestas en Chile



El presidente de Chille, Sebastián Piñera, informó sobre un conjunto de medidas de seguridad, con el supuesto objetivo de resguardar el orden público en el país tras las intensas jornadas de protestas sociales que cumplen 21 días. Entre las medidas anunciadas por Piñera está un proyecto antisaqueos, ley antiencapuchados, protección a la Fuerzas Armadas y policía, querellas contra manifestantes, proyectos antibarricadas y más vigilancia y persecución política, entre otras. Estamos convencidos que esta agenda representa y constituye un aporte significativo e importante a mejorar nuestra capacidad de controlar y resguardar el orden público, y proteger la seguridad ciudadana, por esa razón creemos que su aprobación es algo urgente y necesaria", dijo Piñera a la prensa. Tras conocerse los anuncios de estas nuevas medidas en materia de seguridad, la ciudadanía manifestó su rechazo ya que estas medidas le otorgan más atribuciones a los Carabineros, cuerpo que integra la Fuerzas de Orden y Seguridad, así como a la Policía de Investigaciones chilena y criminalizan las protestas que rechazan el modelo neoliberal impuesto en el país por varias décadas.

Recuerda Rusia a Estados Unidos, que en una guerra nuclear no hay ganadores



Rusia y EE.UU. deberían firmar una declaración conjunta que rechace una guerra nuclear, en la que no habrá ganadores, asevera el canciller ruso Serguéi Lavrov. No se puede ganar una guerra nuclear, por lo que no debería ser lanzada”, Lavrov, en una reunión con Ernest Moniz, director y copresidente de la organización no gubernamental estadounidense Iniciativa contra la Amenaza Nuclear. De igual modo, el máximo diplomático ruso insistió que una guerra nuclear es totalmente “inaceptable” y llamó en este sentido a Washington a firmar un acuerdo con Moscú que rechace una contienda nuclear entre ambas potencias. Moscú ha propuesto hace un año a Washington, que ambos países vuelvan a hacer lo que EE.UU. y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hicieron un par de veces, emitiendo una declaración conjunta de alto nivel en rechazo a una contienda nuclear, agregó el canciller ruso Serguéi Lavrov.



Derriba Irán un dron cerca de un puerto en el suroeste del país



Irán derribó hoy un avión no tripulado sobre el puerto de Mahshahr, ubicado en el suroeste del país, según informó Reuters citando a la agencia iraní ISNA. Por el momento, se desconoce si se trataba de un dron militar o civil, mientras el Club de Periodistas Jóvenes afirmó que "un objeto volador desconocido" fue derrivado por el Ejército, puntualizando que el reporte aún no ha sido confirmado por los funcionarios de la República Islámica. A finales del pasado mes de septiembre, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) mostraron en Teherán su 'colección' de drones interceptados y derribados cuando violaban el espacio aéreo del país. Entre los drones mostrados al público figuró el estadounidense RQ-170 Sentinel, interceptado por Irán en 2015 cuando sobrevolaba la ciudad de Kashmar cerca de la frontera con Afganistán, y un RQ-4 Global Hawk, también de EE.UU que la Guardia Revolucionaria derribó en el estrecho de Ormuz en el mes de junio de este año.



