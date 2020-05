Repudian en Santiago de Cuba agresión a nuestra embajada en Washington

Repudian en Santiago de Cuba agresin a nuestra embajada en Washington





Los santiagueros amanecieron este Primero de Mayo condenando el ataque terrorista a la embajada de la República de Cuba ante los Estados Unidos, ubicada en Washington, una agresión -como dijo nuestro canciller Bruno Rodríguez- alentada por la creciente retórica hostil contra nuestro país.



Esta vez, al romper el alba no se vio el paso de más de 700 mil trabajadores junto a sus familiares pasar frente a la figura ecuestre del Mayor General Antonio Maceo en la Plaza de la Revolución que lleva su nombre, pero no por eso la celebración fue menos patriótica porque se dedicó a preservar vidas e instar al ahorro de electricidad, mayor producción de alimentos y condenar las calumnias, provocaciones y fallidos intentos del imperio por asfixiar la Revolución Cubana.







Desde las siete de la mañana comenzó el tronar de aplausos desde las viviendas de los distritos urbanos “José Martí”, “Antonio Maceo”, “26 de julio” y el “Abel Santamaría”, festejando el Día Internacional de los Trabajadores, con expresiones de condena al bloqueo y las agresiones yanquis, de reconocimiento al personal de la salud y de todos los que laboran por detener la proliferación del nuevo coronavirus en Santiago de Cuba.



Activaron sus bocinas los vehículos en tránsito, los barcos surtos en el puerto “Guillermón Moncada”, las locomotores en el patio de la estación ferroviaria de la ciudad, respaldadas también por prolongados pitazos de los centrales azucareros, “Paquito Rosales”, “Julio Antonio Mella” y “Dos Ríos”, inmersos en la realización de la actual zafra.



Escuchadas las notas de nuestro Himno Nacional a las ocho de la mañana, hubo momentos de reconocimientos para los trabajadores del Molino de trigo “Frank País”, que garantiza la harina de las cinco provincias orientales, para los de los polos productores de alimentos en Contramaestre, Son La Maya y San Luís, para los de los polígonos productivos en Revolución y de las industrias alimentarias, entre otros colectivos estimulados.



Presentes en algunos de estos momentos de reconocimientos, estuvieron el presidente del Consejo de Defensa, Lázaro Expósito Canto, Primer Secretario del Partido en la Provincia y la Vice Presidenta del Consejo de Defensa, Beatriz Johnson Urrutia, en su condición de Gobernadora de Santiago de Cuba.



Así va transcurriendo este Primero de Mayo en la antigua capital oriental, con aplausos para quienes le corresponde mantenerse en sus puestos de trabajo y también para quienes disciplinadamente se mantienen en casa, contribuyendo a que no haya mayor proliferación de la mortífera pandemia que tiene paralizado al Mundo.





