Resalta Abel Prieto iniciativas de artistas e intelectuales ante la COVID-19

2020-05-13





“Creo que ha sido de las mejores iniciativas que he visto, tratar de que la cultura acompañe a la gente durante la cuarentena, experiencia también nueva para los cubanos”, expresó Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, sobre el papel de artistas e intelectuales en las redes sociales en tiempos de la COVID-19. Sobre su trabajo en la Casa de las Américas, que inició en diciembre último, señaló que ha tenido poco tiempo para trabajar con la gente, con las increíbles potencialidades que tiene esta institución. Comentó, asimismo, que cada ciudadano cubano tiene que estar a la altura del extraordinario esfuerzo que está haciendo la dirección del país por frenar esta epidemia y evitar cualquier evento de transmisión local que de pronto se disparen las cifras de contagiados y retrocedamos. “Cuba va bien en un mundo donde la mayoría de los países, por desgracia, va mal”, subrayó.



Centro de Estudios Martianos organiza homenaje online a José Martí



El Centro de Estudios Martianos organiza un homenaje online al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en el aniversario 125 de su caída en combate en Dos Ríos, el 19 de mayo venidero. Para recordar la efeméride, el CEM pondrá a disposición del público una serie de audiovisuales donde se abordan temas de interés relacionados con el hecho histórico. Los materiales se acercarán a asuntos tales como el destino de los objetos que llevaba Martí consigo el día de su caída en combate, las peculiaridades del enfrentamiento y las condiciones en que se encontraba el Héroe Nacional en ese momento. De igual manera, la institución convoca a documentar el tributo que, desde casa, se pueda hacer a José Martí en esta fecha, y se podrán enviar fotografías, dibujos, ilustraciones y podcasts, donde se evidencie el homenaje.



Anuncia Buena Fe concierto online para este jueves



El reconocido dúo cubano Buena Fe ofrecerá este jueves un concierto en Internet, a través de su página oficial de Facebook, según informó su líder, el vocalista y compositor Israel Rojas, en una transmisión en las redes en la cual también felicitó a todas las madres del mundo en su día, celebrado el pasado domingo. Para las 3:00 p.m. está pactada la cita, que llegará a las plataformas digitales bajo el nombre Buena Fe Europa porque, según expresó el artista, a estas alturas el grupo debería estar en el viejo continente, pero a causa de la situación epidemiológica que vive el mundo, debido al nuevo coronavirus, no han podido hacerlo. Buena Fe, con una fructífera carrera de dos décadas en la preferencia del público cubano, se ha mantenido muy activo en estos meses de aislamiento como medida preventiva ante la propagación de la COVID-19 en el país, con varios proyectos a través de la red de redes.



Ofrece proyecto Oralitura cibercontroversias televisadas



Durante esta semana, el proyecto Oralitura Habana, liderado por el destacado poeta cubano Alexis Díaz Pimienta, presenta una saga de video-retos en los que participarán ocho poetas de la vanguardia joven del repentismo cubano y el público podrá escoger al favorito. Estas cibercontroversias comenzaron al promocionar el primer Encuentro de Improvisación Poética Oralitura Habana, en septiembre pasado, y después las mantuvieron con menor frecuencia. Hace mes y medio las retomaron con más fuerza, como alternativa para mantener la distancia, pero unidos en tiempos de COVID. Esta serie de cibercontroversias, iniciada este lunes 11 de mayo y que se extenderá hasta el sábado 16, será televisada a través del programa Al Mediodía y los videos estarán disponibles en el canal de Youtube de la iniciativa.



Casa de las Américas promueve homenaje online a Roque Dalton



A propósito de su aniversario 85, la Casa de las Américas anunció hoy el homenaje al poeta salvadoreño Roque Dalton, cuya lírica abogó por las causas sociales de América Latina. En un comunicado de prensa, la respetable institución cubana promovió el homenaje al entrañable revolucionario, quien publicó varios de sus libros de poesía y ensayos bajo el sello del Fondo Editorial de la Casa. El recital online, previsto en la emblemática sede de la entidad cubana a las 15:30 hora local, tendrá lugar el 14 de mayo a través de las plataformas digitales de Facebook Streaming Cuba, el Canal de YouTube del MINCULT y la televisión nacional.



Concurso virtual “Descubriendo el Patrimonio”



Para celebrar el 18 de este mes el Día Internacional de los Museos, la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana convida a participar en el reto Descubriendo el Patrimonio. Hasta el día 17 la página de Facebook del Programa Cultural de esta institución publicará la imagen de una obra de las colecciones de alguno de sus museos, para identificar a cuál pertenece. Los participantes deben marcar la opción Me gusta y en sus respuestas comentar sobre las propias fotografías. El día 18 se anunciarán las respuestas correctas y los ganadores, quienes recibirán souvenirs de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y el Proyecto Rutas y Andares, así como una visita especializada por el museo elegido.



Felicitan a Agencia de Turismo Cultural Paradiso en su 26 aniversario



La Agencia de Turismo Cultural Paradiso, una de las empresas que forman parte de Artex S.A, es la única de su tipo en el país, y desde su fundación el 12 de mayo de 1994 ha contribuido en gran medida a diversificar la imagen de Cuba como destino turístico y destacar sus grandes fortalezas culturales, más allá de sus reconocidos valores naturales. Paradiso nació con el propósito de promover y comercializar los valores culturales de la nación a través de eventos, festivales, cursos, talleres y conferencias auspiciados por las diferentes instituciones que conforman el sistema de la cultura cubana. El potencial de la cultura cubana, sus arraigadas tradiciones y el interés creciente que despierta en los habitantes de todas las latitudes, hacen que esta agencia ofrezca también a los clientes servicios académicos, programas culturales especializados, recorridos de ciudad, fiestas temáticas, visitas a instituciones y proyectos culturales y otros sitios de atractivo cultural.



Cannes cambia su alfombra roja por un mensaje de agradecimiento a los sanitarios



El Palacio de Festivales de Cannes, que en un mundo sin coronavirus debería haber inaugurado este martes la 73 edición de su certamen cinematográfico, ha cambiado su tradicional alfombra roja por un mensaje de agradecimiento a todo el personal sanitario. La escalinata que da acceso a su sede, epicentro de la curiosidad de los turistas y de los primeros flashes de los fotógrafos, luce vacía de todo ornamento y el espacio en el que se suele colgar la imagen oficial del festival mostraba, en cambio, un gran "MERCI". Si la pandemia no hubiera trastocado los planes, este hubiera sido el primer día de una edición prevista inicialmente hasta el 23 de mayo. El festival ya ha anunciado el nombre presidente del jurado, el cineasta estadounidense Spike Lee, que ha prometido ser fiel, de cara a la edición del año que viene.



