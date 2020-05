🎬 Residente logra que muchas personas, algunas muy conocidas, se besen con sus parejas en su más reciente videoclip

🎬 Residente logra que muchas personas, algunas muy conocidas, se besen con sus parejas en su ms reciente videoclip

2020-05-18





Luego de conmover a muchos con el nivel de intimidad mostrado en su sencillo “René”, el rapero puertorriqueño regresa al primer plano noticioso del entretenimiento con un nuevo tema, “Antes que el mundo se acabe”, plasmado en un marco musical apacible y acompañado por una letra igualmente tranquila en la que las evidentes referencias a la actual pandemia no ocultan el deseo romántico del asunto entero. Pero lo que llama realmente la atención es el video correspondiente, que muestra 113 escenas de besos registradas en 80 países distintos. Las muestras de afecto no corresponden necesariamente a desconocidos, ya que incluyen a parejas de famosos que van siendo descubiertas por los espectadores a medida que transcurre el clip, y que, además de mostrar al mismo Residente, revelan los rostros de celebridades como Bad Bunny, ‘Canelo’ Álvarez, Lionel Messi, Ben Affleck y Ana de Armas, Ricky Martin, Gustavo Dudamel, Zoe Saldaña, Jorge Drexler y Leonor Watling, entre otros. Además de estos estrenos musicales, el ex Calle 13 ha estado aprovechando su popularidad en las redes sociales para presentar conversaciones virtuales con políticos importantes, como Pepe Mujica, Alberto Fernández o Nayib Bukele.







En el Día Internacional de los Museos, reina el distanciamiento activo



A propósito de la celebración, este 18 de mayo, del Día Internacional de los Museos, se trabaja para que las colecciones de los museos cubanos estén en óptimas condiciones para la reapertura, así como en los sistemas de documentación e inventario, en investigaciones, proyectos curatoriales y en la conservación de los inmuebles. La fecha, establecida en 1977 por el Consejo Internacional de Museos, se festeja este 2020 con el tema ´Los museos por la igualdad: diversidad e inclusión´, lo cual significa que nuestros museos estén socialmente incorporados y que podamos dialogar con todos. Desde ahora, los museos se están preparando para la reapertura cuando sea el momento, con un protocolo que debe llegar a todos con las medidas para poder abrir y que sean un lugar seguro adonde las personas puedan llegar y estar en vínculo, primero con la comunidad y luego con las escuelas.



Teatro cubano al reencuentro de Martí



La relación de José Martí con el teatro es bien conocida, ya sea por sus comentarios valorativos del arte escénico, que lo presentan no solo como el "más enterado crítico teatral", sino también por el legado de las herramientas que dejó para la apreciación artística, de las cuales aún se valen nuestros teatrólogos, filólogos, historiadores y filósofos a la hora de analizar la relación entre política y cultura. Su presencia asidua al patio de butacas lo dotaron de vasto conocimiento y riqueza expresiva, para caracterizar en pocas palabras un espectáculo o el desempeño de los actores. Los textos que escribió para la escena nos lo muestran como un amante apasionado del arte dramático. Mañana, en el 125 aniversario de su caída en combate, y en momentos en que el pensamiento y la reflexión de la cultura cubana precisa aún más de Martí, se debe hacer que su presencia nos acompañe siempre y que siga viva en las nuevas generaciones.



Desde Las Tunas, propuesta para aprender y jugar de Rita Conga la Jutía



Tan cubanas como el personaje que interpreta, una jutía, son las propuestas de la trovadora Iraida Williams Eugelles, de Las Tunas, por estos días de distanciamiento físico para evitar la propagación del nuevo coronavirus en las que la cultura apuesta por crecer desde los espacios digitales. Rita Conga es el resultado de la puesta en escena de Los Tres Testigos, en la que Iraida Williams participa junto a Total Teatro, agrupación referente del arte dramático en Las Tunas pero que no descuida el trabajo para el público infantil, y en la que la trovadora encarna a esta jutía cubana, dicharachera y solidaria. Este distanciamiento físico nos impone compartir más desde los hogares, desde las familias, por eso cada uno de los tres capítulos que ya tiene esta entrega tratan de que los niños y las niñas se diviertan cantando, jugando, y a la vez aprendan.



Ballet Nacional de Cuba activo en las redes en tiempos de COVID-19



El Ballet Nacional de Cuba se queda en casa pero nunca deja de bailar, nunca deja de sentir, y así lo reflejó la publicación en redes de un video con figuras de la compañía danzando desde sus hogares. En su muro de Facebook, así como en la página oficial del BNC, apareció el audiovisual, el cual Ely Regina Hernández tuvo el enorme reto de coordinar "coreográficamente", siendo responsable de escoger las secuencias a usar entre las enviadas por los bailarines. En puntas, con ropa de casa y desde azoteas, salas y balcones, haciendo dúos y solos que reflejan la calidad de la agrupación, fundada en 1948 por la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, los jóvenes mostraron con esta iniciativa que el BNC no se detiene en estos tiempos de cuarentena por la COVID-19.



Premian en Universidad de Córdoba a joven autor cubano



El joven autor holguinero Andrés Cabrera fue ganador del concurso Literario de Gerontoliteratura con perspectiva de edad convocado por el Programa de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El texto ganador se titula El viejo Cusidó. Se trata de un cuento que aborda la relación de amistad de un niño y un viejo donde el niño narra desde su punto de vista mágico realista, su relación con el anciano. Cabrera es egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, y poemas suyos se encuentran el libro La Joven Luz. Entrada de Emergencias. Selección de poetas en Holguín, publicado en versión digital y audiolibro por el sello de la Asociación Hermanos Saíz, Ediciones La Luz.

Artistas del mundo piden el fin del bloqueo israelí sobre Gaza debido al coronavirus



Más de 350 artistas de todo el mundo pidieron en una carta abierta el fin del bloqueo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza, ya que consideran que los efectos del coronavirus en este enclave palestino aislado del mundo pueden ser devastadores. La tribuna está firmada, entre otros, por el músico británico Peter Gabriel, el director de cine Ken Loach, o el actor Viggo Mortensen. Hasta ahora se han registrado en Gaza una veintena de casos del coronavirus y no se tienen datos de fallecidos. El bloqueo impide el flujo de suministros médicos, de personal y ayuda humanitaria fundamental, una de las razones mayores por las que estos artistas de todas partes del mundo piden su cese ya.



Demolición del Teatro Nacional desata protestas en Albania



Fuerzas policiales arremetieron con violencia contra manifestantes que protestaban por la demolición del edificio del Teatro Nacional, que consideran una joya arquitectónica susceptible de ser rescatada. La concentración de ciudadanos frente al viejo teatro, trató de impedir el trabajo de un equipo mecánico que arremetió contra el edificio, en el corazón de esta capital, para convertirlo en escombros. El edificio, construido por los ocupantes italianos durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió daños significativos durante los terremotos que sacudieron Tirana en noviembre, pero arquitectos consultados consideraban que podía restaurarse. Testigos presenciales afirman que entre los detenidos está la esposa del presidente de la República, Ilir Meta, pues formaba parte de la protesta.



