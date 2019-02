Respalda Cuba derecho del deporte venezolano

2019-02-20 15:02:22 / web@radiorebelde.icrt.cu





Cuba respaldó el derecho de Venezuela a acoger los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe pactados del 22 de noviembre al primero de diciembre del actual año. El presidente del Inder, Antonio Eduardo Becali Garrido, reiteró la posición de la Isla durante una reunión del Consejo Centroamericano y del Caribe del Deporte celebrada en Punta del Este, Uruguay. Después de mostrarse contrario a cualquier intento de retirar la sede y confirmar la presencia de su país en ese certamen, el directivo abogó por la creación de un comité técnico que acompañe a los organizadores en el seguimiento a asuntos como seguridad, instalaciones y logística. Aprobado por el plenario, el grupo quedó integrado por Cuba, Panamá y Honduras, y realizará su visita dentro de un mes a fin de chequear los preparativos expuestos por la nación bolivariana al defender su condición de anfitriona, mayoritariamente avalada tras los debates. La cita del Consejo marcó el inicio de varios eventos con escenario en el Centro de Convenciones Solanas, donde la Asamblea del Consejo Americano del Deporte (Cade) eligió este martes como presidenta a la ministra de deportes de Ecuador, Andrea Sotomayor.



Enfrentará Cuba a Bahamas en inicio del Torneo Clasificatorio de Baloncesto de América



La selección masculina cubana de baloncesto se encuentra en Belice, sede de uno de los torneos clasificatorios para el grupo élite de América, compuesto por 16 elencos. Bajo el mando del experimentado José Ramírez viajaron los 12 jugadores, entre ellos varios de los que se desempeñan en ligas extranjeras, como el santiaguero Javier Justiz, quien actúa con el Tecnyconta Zaragoza, de España. Según información brindada a JIT por la comisión nacional, entre los restantes convocados destacan los capitalinos Jasiel Rivero y Karel Guzmán, y el espirituano Yoanki Mensía, quienes intervienen en el certamen principal de Argentina. Completan la nómina los también habaneros Osmel Oliva, Freddy Marín, Pedro Luis Roque y Lisván Valdés; junto a los villaclareños Yoel Cubillas y Neslier Raúl Abreu, el matancero Yuniskel Molina y el avileño Yasser Rodríguez. En el Centro Cívico de Belice, los cubanos enfrentarán primero a Bahamas (22), luego a los locales (23) y cerrarán contra Antigua (24), según el calendario divulgado por Fiba Américas.



Será en Camaguey nacional de atletismo para personas con discapacidad



Varios campeones paralímpicos se anuncian para el cercano Campeonato Nacional de Atletismo para Personas con Discapacidad, previsto en Camagüey del 27 de febrero al 1 de marzo. Aunque no estará la principal figura cubana, la santiaguera Omara Durand, por problemas de salud, en la pista aledaña al Palacio de los Deportes Rafel Fortún se anuncian otras figuras reconocidas y jóvenes. Según información dada a JIT por el departamento de deportes para personas con discapacidad, del Inder, intervendrá el guantanamero Leinier Savón, doble dorado paralímpico en Río de Janeiro 2016, en 100 y 200 metros T12 (débiles visuales profundos). También estará el pinareño Luis Felipe Gutiérrez, oro en el salto largo F13 (débiles visuales) en Londres 2012, así como la velocista y saltadora santiaguera Suslaidys Giralt, multimedallista de oro en lides del orbe y olímpicas para atletas sordos. Esos reconocidos, junto a otros galardonados en citas parapanamericanas, tendrán allí la rivalidad de figuras nuevas que buscan ascender en sus especialidades. Los eventos de campo de esta deporte se realizarán en Santa Clara del 27 al 30 de marzo venidero.



Acogerá Santiago de Cuba campeonato masculino de voleibol



La provincia de Santiago de Cuba acogerá del 22 de febrero al 5 de marzo próximos el campeonato nacional masculino de voleibol, primera categoría, con escenario en el ateneo Armando Mestre de la capital. Las ocho selecciones que estarán en acción son las de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Guantánamo y la anfitriona. En la edición de 2018, los campeones fueron los villaclareños, escoltados por los espirituanos y los pinareños, en ese orden, con sede en Sancti Spíritus. El equipo de Cuba ya aseguró la presencia en los Juegos Panamericanos de Lima, al conquistar la presea de bronce en la Copa Panamericana de septiembre de 2018 en México, al igual que Argentina y Brasil, medallistas de oro y plata, respectivamente. Los voleibolistas cubanos tendrán otro importante compromiso en 2019, cuando participen en uno de los seis torneos intercontinentales que otorgarán plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en todos los casos del nueve al 11 de agosto próximo. Según el sitio web de la Federación Internacional de Voleibol, buscarán el boleto en el certamen de Rusia, denominado grupo E, donde estarán en acción además de Cuba, ocupante del puesto 17 del ranking mundial, el equipo anfitrión (5) y los de Irán (8) y México (20).



Iguala Bercelona con el Lyon en octavos de la Liga de Campeones



Barcelona igualó 0-0 en un aburrido partido como visitante ante Olympique Lyonnais por la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que Bayern Munich también se llevó una igualdad sin goles en Anfield ante Liverpool. El Barca dominó el encuentro en el estadio Groupama, pero no estuvo fino en el toque final en un partido en el que su arquero Marc Andre ter Stegen lo salvó con dos grandes intervenciones. Lyon empezó mejor pero fue cediendo el protagonismo con el correr de los minutos, mientras que el equipo catalán intentó comandado por un impreciso Lionel Messi aunque no pudo marcar. La revancha será el 13 de marzo en el Nou Camp. En tanto, el Bayern mostró su experiencia para este tipo de partidos al contener al Liverpool, lo que deja al elenco alemán bien posicionado para la vuelta del propio 13 de marzo en Múnich. En un partido con pocas opciones de gol, el local estuvo cerca de marcar a los 86 minutos, cuando un cabezazo de Sadio Mane fue salvado por el arquero Manuel Neuer.Estas dos igualadas son las primeras que se dan en los octavos de final de la Champion, puesto que la semana anterior los cuatro juegos disputados tuvieron decisión.



Iscritos más de 500 competidores en Triatlon de La Habana



Más de 500 competidores participarán en el Triatlón de La Habana, que acontecerá el 23 de febrero con partida en la capitalina Marina Hemingway y meta en el icónico Hotel Nacional de Cuba. Participantes de México, Estados Unidos, Japón y España son mayoría entre los inscritos de 35 naciones. Cuba presentará 19 atletas, liderados por la plateada en la edición precedente Leslie Amat y Michel González, titular en las dos últimas convocatorias. El español José Carrasco, director del certamen, destacó a JIT que “tenemos un problema que todavía no hemos salvado, relacionado con la participación de estadounidenses, afectada a causa de las medidas del presidente de ese país contra Cuba. Gracias a la labor realizada en materia de seguridad y el apoyo de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) contamos con 78 norteamericanos en esta ocasión”, señaló el ibérico. Respecto a la presencia en la capital cubana de Marisol Casado, titular de la ITU, trascendió que ya arribó para “apoyar el evento, darle fortaleza y celebrar el 500 Aniversario de La Habana”, agregó Carrasco. Entre las novedades que trae esta Edición sobresale la celebración de un concurso de pintura entre alumnos de la Escuela de San Alejandro, en los jardines de la instalación turística.



Suman 6 medallas de oro luchadoras cubanas en Internacional Granma-Cerro Pelado



En una competencia con escasa presencia extranjera, las cubanas sumaron seis medallas de oro en la edición 52 del Torneo Internacional de Luchas Granma-Cerro Pelado, que acoge esta capital hasta el próximo día 22 de febrero. Entre las ganadoras estuvo Lianna de la Caridad Montero, de los 57 kilogramos, dueña de la presea de bronce en el campeonato mundial con escenario en Budapest, Hungría, en octubre último. También subió a lo más alto del podio de premiaciones Yudaris Sánchez (68 kg), dorada en el certamen universal para menores de 23 años que acogió Bucarest, Rumanía, el pasado mes de noviembre. Por Cuba, además, se agenciaron el cetro Yusneylys Guzmán, de los 50 kilos, Amanda Hernández (55 kg), la experimentada Yakelín Estornell (62 kg) y Mabelquis Capote en los 76 kg. Al dominio de las anfitrionas solo escapó la mexicana Karla Acosta, quien con dos triunfos sin derrotas alcanzó el metal áureo de los 53 kg, peso en que las cubanas Llilianet Duanes y Laura Herin debieron conformarse con la plata y el bronce, respectivamente. Hoy miércoles será jornada de descanso y el jueves 21 debutarán los hombres de la modalidad libre en la fase de eliminación.







(Redacción Deportiva de Rebelde)