Respalda Maduro el acuerdo y llama a continuar con el diálogo

Creo en el diálogo y en la paz, reiteró la víspera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras avalar el acuerdo definitivo alcanzado en la mesa de diálogo en República Dominicana, pero que no fue firmado por la oposición, publicó Telesur. Durante la presentación del Movimiento Somos Venezuela, el mandatario explicó que firmaría el documento para avalar con mi firma este acuerdo y lo voy a cumplir en todas sus partes. He firmado, ojalá se diera el milagro de que la oposición avalara por una vez su palabra, expresó Nicolás Maduro sobre el acuerdo de paz y convivencia, y ordenó que el documento sea publicado de manera inmediata. Por otro lado el presidente Nicolás Maduro aseveró que el diálogo sigue abierto, creo en el diálogo y creo en la paz y en el futuro de los jóvenes, este país le pertenece a ustedes.



Lamenta Evo Morales la pérdida de vidas humanas por riada en Tiquipaya



El presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó la pérdida de vidas humanas por fuertes lluvias y las riadas en varios departamentos del país, y expresó su solidaridad con las familias damnificadas, reportó Prensa Latina. En un mensaje en su cuenta en Twitter, el mandatario expresó su pesar por la muerte de un niño en el municipio de Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba, producto de la situación climatológica actual. También, Evo Morales aseguró que el gobierno boliviano apoyará en todo momento a la población afectada y proseguirá las labores de asistencia en esos territorios, y señaló continuaremos con las brigadas de rescate, socorro, mitigación y reconstrucción de daños. Hermanos y hermanas no están solos. El desborde del río Taquiña ocurrido la noche del martes, arrastró toneladas de lodo que inundaron las calles y viviendas de varios barrios del municipio de Tiquipaya, reportaron medios locales. Por otro lado, el gabinete de ministros aprobó la declaratoria de estado de emergencia por desastres naturales en varios departamentos del país, entre ellos Tarija, Potosí, Chuquisaca, Beni y Cochabamba.



Ejecuta EE.UU. ataque aéreo contra el Ejército sirio



La coalición internacional, liderada por Estados Unidos (EE.UU.) realizó varios ataques contra posiciones del Ejército sirio. Según indicó el bloque militar a través de un comunicado, la aviación bombardeó a las fuerzas militares sirias luego que de estas hicieran un ataque contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), formada mayormente por combatientes kurdos, apoyadas por Washington y opositoras al gobierno de Bashar Al-Assad. “Las fuerzas pro-régimen sirias iniciaron y provocaron un ataque contra las bien establecidas bases de las FDS” establecidas a 8 kilómetros de la línea pactada para separar ambos frentes en la zona del río Éufrates, y la coalición respondió “para repeler el acto de agresión contra los socios” de la coalición. En las instalaciones también había miembros del contingente internacional. En el comunicado no se dan detalles de posibles daños personales o materiales como consecuencia de estos actos. La Fuerza Coordinada de Acción Conjunta - Operación Resolución Inherente es una coalición liderada por EE.UU. en la que participan más de 60 naciones y que realizan ataques contra el autodenominado Estado Islámico (Daesh) en Siria e Irak desde 2014. Sin embargo sus operaciones en Siria no están autorizadas por el Gobierno ni fueron avaladas por el Consejo de Seguridad de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con un informe publicado por una organización de periodistas independientes esta coalición ha causado la muerte de más de tres mil civiles en Irak y seis mil en Siria durante 2017.



Presidente surcoreano se reunirá el sábado con delegación de Corea del Norte



El presidente surcoreano, Moon Jae-in, se reunirá el próximo sábado con miembros de la delegación norcoreana enviada a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, y que incluye a Kim Yo-jong, hermana del líder Kim Jong-un, indicó la agencia española EFE. Según anunció hoy la oficina presidencial de Seúl, Moon planea celebrar una reunión y un almuerzo con la comitiva norcoreana. La comitiva enviada por Pyongyang está encabezada por el presidente honorífico del país, Kim Yong-nam, y tiene previsto llegar al aeropuerto internacional de Incheon el viernes y permanecer en Corea del Sur hasta el domingo. Por el momento, no trascendió si al encuentro con Moon asistirán la hermana del líder norcoreano, el presidente honorífico u otros integrantes del total de 22 altos cargos y funcionarios del hermético régimen que se desplazarán a Seúl. La histórica visita de la delegación norcoreana se enmarca en la controvertida campaña de imagen que el régimen ha desplegado en Corea del Sur durante los Juegos, y que también incluye el envío de su célebre 'escuadrón' de animadoras y de una amplia banda musical que ofrecerá dos conciertos, además de 22 atletas. La participación del Norte en los Juegos de Olímpicos de Invierno fue acordada entre las dos Coreas durante varias rondas de reuniones de alto nivel, las primeras de este tipo en dos años, y que supusieron un paréntesis en la época de alta tensión en la región a raíz de los contantes ensayos armamentísticos de Pyongyang.



Elogia ONU liberación de 311 niños soldados en Sudán del Sur



La misión de la ONU en Sudán del Sur (Unmiss) dio ayer la bienvenida a la liberación de cientos de niños soldados vinculados con grupos armados del oeste de Sudán del Sur, reportó Xinhua. La Unmiss indicó que el primer grupo de 311 niños fue liberado en la localidad de Yambio, incluyendo 87 niñas. Al respecto, la misión de mantenimiento de paz señaló que los excombatientes serán reintegrados en sus comunidades y serán capacitados para ver por sí mismos. Agregó que 700 niños fueron revisados y registrados para ser liberados en etapas, 563 del Movimiento de Liberación Nacional de Sudán del Sur y 137 del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en Oposición. David Shearer, jefe de Unmiss, indicó que es la primera vez que tantas mujeres jóvenes son liberadas de esta forma en Sudán del Sur. De acuerdo con un informe del 2017 del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los grupos armados sursudaneses han reclutado a alrededor de 19 000 niños desde que inició el conflicto en el 2013.



Sube a 9 número de muertos por terremoto en Taiwán



Nueve personas muertas, 265 heridos y 62 desaparecidos es el balance más reciente de las autoridades tras el terremoto de magnitud 6,5 que azotó el distrito de Hualien de la isla de Taiwán, informaron medios locales este jueves. En el sismo más severo que ha golpeado Hualien en las últimas cinco décadas, en palabras del jefe del distrito Fu Kun-Chi, fueron destruidos tres hoteles, dos viviendas, un restaurante y un hospital militar. El movimiento telúrico de magnitud 6,5 y con epicentro a unos 20 kilómetros al noreste de Hualien, seguido por numerosas réplicas de menor potencia, también dejó unos 53 centros de educación fueron afectados, al igual que puentes y autopistas. En las labores de búsqueda y rescate toman parte más de 1.300 especialistas, entre ellos militares, médicos, rescatistas y agentes de la Policía.



