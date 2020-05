🎧 Resuenan los aplausos cada noche en Cienfuegos





Cienfuegos Cuba.- Desde mi terraza en Playa Alegre, aplaudo junto con los vecinos. No importa la edad: jóvenes, niños, adultos mayores. Ahí están los trabajadores, jubilados, amas de casa, estudiantes, pioneros y también resuenan los del propio personal de la Salud residente en el barrio.



A las 9:00 pm hace muchos días que seguimos aplaudiendo a los hombres y mujeres de la Salud Pública que enfrentan el nuevo Coronavirus, la COVID-19 en Cuba y gran parte del mundo.



Aplausos extendidos a todos aquellos, quienes prácticamente tampoco descansan en los diversos sectores velando por la vida.



“Sentimos una gran admiración porque para hablar de aplausos debemos referirnos a la historia del aplauso, que surgió en época milenaria, como expresión de algo bueno que estaba pasando en Grecia. Aquí los aplausos los sentimos con mucho regocijo”.



Palabras del Doctor Rafael Penichet Cortiza, especialista de Segundo Grado en Pediatría y Cuidados Intensivos, quien atiende la Sala de Terapia Intensiva en el Centro Especializado Ambulatorio de la Perla del Sur, donde ingresan los pacientes posibles a ponerse grave por la infección de la COVID-19.







Destaca sobre todo “el personal médico, paramédico y el que está dedicado a la Salud Pública debido a que esos aplausos son regalo del pueblo, por la gratitud por lo que hacemos. Nos impulsa cada vez más a realizar cosas mejores porque nos llega muy cerca, a los corazones, por ese pequeño esfuerzo nuestro”.



Mina, un ama de casa cienfueguera opina: “Me siento emocionada cuando los escucho y participo, incluso a veces estoy sola en la cama mirando el Televisor y cuando el Noticiero empieza a pasar cintillos aplaudo sola y de corazón por esas personas tan sacrificadas, que no tienen en cuenta el valor de su vida a la hora de arriesgarse por los demás”.



“Claro que estas personas se cuidan en nuestro país, con los medios necesarios, agrega. No como las cosas que estamos viendo en otros lugares del mundo, donde carecen de recursos elementales. No hay palabras para todo lo que merecen y admirarlos”.



Una enfermera, Yaily Castell Prieto, anestesista en el Hospital Provincial Doctor Gustavo Aldereguía Lima precisa: “Recientemente cumplí misión internacionalista en la hermana República Bolivariana de Venezuela y cuando escucho los aplausos a las 9:00 pm siento gran regocijo, gratitud y un placer porque trabajamos entregando todo con mucha satisfacción y amor a nuestra profesión”.



El Doctor Guillermo Pérez Carballido siente orgullo “y mucha satisfacción, considero que es un momento para expresar nuestro agradecimiento a todas las personas en Cuba y el mundo, que ayudan para ver si terminamos con esta pandemia global de la COVID-19”.



La joven Jennifer Machado contenta cada noche: “A la hora de oír los aplausos me siento contenta porque es bonito y se demuestra el agradecimiento y amor del pueblo. Yo principalmente aplaudo porque mi mamá es colaboradora. Está en Venezuela ejerciendo su profesión de enfermera y ayuda a personas que también están enfermas”. (Fotos de la autora)



