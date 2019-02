Resurge el encuentro con la historia en la Atenas de Cuba (+Fotos)





Matanzas, Cuba. -Resurgen los restos de doscientos mambises y veteranos de la guerra de independencia sujetos a una labor de conservación, limpieza y clasificación; en la cripta que custodia la esencia al deber mayor, en el cementerio de esta ciudad del occidente cubano.



El compromiso ha emplazado a trabajadores y especialistas de las oficinas del Conservador e Historiador, pero también a un grupo de matanceros que dejada atrás la pasión por la arqueología, la historia y la conservación; rinden culto y justicia a los autores de doscientas historias que entrelazan, manigua, patria, sacrificio.







Desde 1916, en que fueron reunidos e inhumados los restos de matanceros partícipes de la gesta emancipadora y veteranos, es la primera ocasión que se someten a tal empeño, ya en las cercanías del aniversario 150 del inicio de la guerra de independencia.



“El antiguo altar del cementerio de San Carlos de Borromeo fue cedido en aquel entonces para la encomienda y llama la atención - como atestigua el doctor Ercilio Vento, Historiador de la urbe- que el inmueble se oriente según los designios de la capilla de caballeros templarios en la que se cumple el diseño octogonal que se acomoda a la regla de cuatro, ocho y dieciséis; pero además, -acota el especialista- no se disimulan señales masónicas, por lo que es una construcción absolutamente laica”.







La voz de Ercilio suena amplificada en el recinto, donde se extraen las osamentas para ulterior análisis y clasificación.



“Esto que hoy emprendemos me recuerda una frase de Villena: para que nuestros muertos no sufran de ultraje. Es una tarea compleja organizar e intentar identificar todos los restos. Algunos están bien definidos; otros, costarán trabajo. Inicialmente vamos a centrarnos en la identificación de dos mujeres, auxiliares en la manigua”.



“Aquí tenemos protagonistas de las dos guerras: del 68 y 95. Por ejemplo; ya tenemos localizados los restos de Francisco La Madrid y separamos los restos por grupos de afiliación ancestral, porque no me gusta utilizar el término de raza –aclara- pero se trata de alrededor de cuarenta restos anónimos, lo que supone un amplio trabajo antropológico porque hay osamentas de personas muy ancianas, pero también de otras muy jóvenes; presumiblemente caídas en combate”.



-Existe, al menos para nosotros un enigma, puesto que la placa de mármol detalla como presentes los restos del Comandante Antonio López Coloma.







-Esos restos no están aquí, detalla Ercilio. Sabemos que fue fusilado en La Cabaña y enterrado en la capital. Pero sí está la osamenta de un patriota matancero olvidado: el Coronel Silverio Sánchez Figueras, participante de las tres guerras y además, presente en la protesta de Baraguá, junto al General Antonio Maceo.



- Me gustaría hacer una acotación, refiere Ercilio Vento:



-Adelante.



“Estas acciones no solo tienen una intensión cultural, patriótica y política; sino también educativa. Se hace muy necesario que el matancero recupere el sentido de respeto, de pertenencia, de patriotismo y sobre todo en esta era digital donde se intenta vendernos noticias falsas y además, borrar la historia. No podemos dejar de entregar la obra que otros nos legaron, y por eso hoy nuestra ciudad asiste a una muy oportuna refundación”, concluyó.

