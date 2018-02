Retorna escándalo sobre pago a actriz porno relacionada con Trump

Por primera vez, el entorno de Donald Trump reconoció el pago a una actriz porno antes de las elecciones presidenciales del 2016, aunque sin admitir que fue para evitar que hablara sobre su aventura sexual con el magnate.



En un comunicado remitido al The New York Times, uno de los abogados del ahora mandatario, Michael Cohen, confirmó que salieron de su bolsillo los 130 000 dólares entregados a Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels en la industria del cine para adultos.



Según Cohen, el pago a Daniels fue legal y no una contribución de la campaña electoral del magnate ni un gasto de campaña de nadie.

En su comunicado al New York Times, Cohen aseguró haber dado explicaciones sobre el tema a la Comisión Electoral Federal, tras una denuncia por presunta malversación de fondos comiciales.



Pero Cohen no explicó por qué pagó a la actriz porno, si bien aclaró que ni la organización empresarial Trump ni la campaña del multimillonario participaron en la transacción, ni tampoco le reembolsaron el dinero directa o indirectamente.



Es la primera vez que allegados al magnate reconocen el pago a Daniels, del que ya había informado el diario The Wall Street Journal, en enero pasado.



Entonces, el rotativo aseguró que Cohen entregó a Daniels 130 000 dólares antes de las elecciones de noviembre de 2016, para que no hablase en público de la relación sexual que había mantenido con el ahora presidente hace una década.



La publicación fue un gran escándalo, ya que la supuesta aventura ocurrió al año siguiente de que Trump y la actual primera dama, Melania Trump, contrajesen matrimonio. En ese momento, ella tenía 26 años y estaba en la cima de su carrera.



Daniels había contado en el pasado que tuvo un encuentro sexual con Trump en un hotel de Nevada, tras conocerlo en un torneo de golf.



Pero su historia a dos medios de comunicación no se publicó, hasta que el Wall Street Journal la reflejó, al revelar hace un mes que a la actriz porno le pagaron para que no hablara.



El acuerdo económico con el abogado del entonces candidato presidencial frenó los planes de Daniels, quien mantenía conversaciones en el otoño de 2016, para aparecer en televisión.



El pago de Cohen a Daniels se efectuó precisamente poco después de que se difundiera un vídeo de 2005 en el que Trump insultaba a mujeres, lo que puso en jaque a su campaña electoral.



Finalmente, al estallar de lleno el escándalo en enero, el mismo Cohen divulgó un comunicado firmado por Stormy Daniels, en el que la actriz negaba haber mantenido una relación con Trump y calificaba de falsas las informaciones de que recibió un pago por su silencio.



Sin embargo, Cohen acaba de reconocer el acuerdo económico, sin aclarar por qué lo hizo, mientras que en las entrevistas que Daniels ha concedido hasta la fecha, ella sigue alimentando la duda, al no confirmar ni desmentir la aventura.



