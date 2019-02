Retornará Vassily Ivanchuk al Memorial Capablanca

Uno de los ajedrecistas extranjeros más queridos en Cuba, el ucraniano Vassily Ivanchuk, retornará al Memorial Capablanca en busca de seguir aumentando su récord de coronas, que fijó en siete desde el 2016, cuando estuvo por última vez en la Isla. El “Chucky”, como se le conoce en el mundo del juego ciencia, será el mayor atractivo en el grupo Élite del clásico más antiguo de América, que en esta ocasión fue convocado del 2 al 13 de mayo en el céntrico hotel Habana Libre, testigo de no pocos grandes momentos de este deporte. Aunque ya no posee el rango de cuando hizo sus primeras incursiones en estas lides, Ivanchuk sigue siendo una figura emblemática, adorado por una afición que le vio reinar consecutivamente entre el 2005 y el 2010. En el 2014 fue la única oportunidad en que se mostró fuera de la forma acostumbrada y encajó un inusual sexto lugar, pero dos años después volvió con bríos a una edición organizada en el balneario de Varadero y aseguró el séptimo cetro, incluso un día antes de que finalizara el certamen.



Restablecen membresía del Comité Paralímpico ruso en Comité Internacional



Restablecer la membresía del Comité Paralímpico Ruso (CPR) bajo estrictas condiciones para el 15 de marzo próximo fue decisión tomada por la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional. Tras cumplir el Comité Paralímpico Ruso un período de suspensión de 29 meses y acometer 69 de los 70 criterios de reincorporación requeridos en noviembre de 2016, se ha anunciado la decisión por Andrew Parsons, presidente de la entidad del deporte paralímpico mundial. Parsons en conferencia de prensa en Bonn dijo: «En agosto de 2016, el Comité Internacional suspendió el Comité Ruso porque era necesario y proporcionado a la situación que enfrentábamos y era esencial para garantizar un deporte limpio. Veintinueve meses después, es la firme convicción de la Junta Directiva del Comité Internacional de que mantener el Comité Ruso suspendido ya no es necesario y proporcional a la situación que enfrentamos ahora en Rusia».



Serán de residuos electrónicos las medallas de Tokio 2020



En marzo concluirá la recolecta de metales provenientes de residuos electrónicos para elaborar todas las medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, informaron los organizadores del evento. Desde 2017 se inició el proyecto para reunir suficientes teléfonos inteligentes y portátiles viejos, con el fin de confeccionar las preseas que se entregarán en la cita olímpica. El comité organizador del encuentro deportivo espera acumular hasta el mes de marzo las cantidades de oro, plata y bronce necesarios para elaborar las preseas, reporta la agencia de noticias Kyodo. La población japonesa, así como empresas e industrias han sido las donantes de los dispositivos, entre los que se encuentran cinco millones de teléfonos. Por su naturaleza, Japón no es tan rico en estos recursos como otros países, pero cuenta con una gran mina urbana de metales preciosos que se encuentran en los dispositivos electrónicos. Actualmente la nación nipona es una de las mayores consumidoras de tecnología y genera aproximadamente 650 mil toneladas de estos desechos al año.



Caen en su primer combate judocas cubanos en Grand Slam de París



Los judocas cubanos Nahomys Acosta, Maylín del Toro y Osniel Solís cayeron en su primer combate en la primera fecha del Grand Slam en París, Francia. Acosta, bronceada olímpica juvenil en Buenos Aires 2018, quedó bye en la primera ronda pero en su primer combate cedió por wazari ante la turca Irem Korkmaz en la pool A. Maylín del Toro, en los 63, fue superada por ippon ante la francesa Clarisse Agbegnenou quien está invicta desde el 2017 y lleva 23 combates consecutivos ganados. Por su parte Solís en los 66 kg, perdió por wazari frente al sudcoreano Lim Hwan Kim. Para mañana se presentarán los otros cubanos inscritos: Kaliema Antomarchi (78 kg), Idalys Ortiz (más de 78), Iván Silva (90), José Armenteros (100) y Andy Granda (más de 100). Ortiz saldrá de “cabeza” de su categoría. Ella quedó libre en la primera fase y esperará por la ganadora entre la argelina Sonia Asselah y la estadounidense Nina Curto Kelly.



Realizan clínica atlética taewondocas cubanos en Honduras



Las terceras figuras del taekwondo cubano, que realizan una clínica atlética en Honduras para desarrollar a los peleadores de ese país, generan la admiración y el agradecimiento de sus anfitriones, quienes califican a Cuba de potencia mundial en ese deporte de combate. Estamos muy felices y trataremos de aprovechar al máximo esta gran oportunidad que nos brinda la selección de Cuba, que es toda una potencia mundial en esta disciplina deportiva, declaró al diario La Tribuna el presidente de la Federación Nacional de Taekwondo de Honduras, Armando Valdés, quien dio la bienvenida a los cubanos. La base de entrenamiento se efectúa en la capital, Tegucigalpa, hasta el 20 de febrero, con el objetivo fundamental de aumentar el nivel competitivo de la selección nacional hondureña, que intentará mejorar en Lima 2019 sus resultados en Juegos Panamericanos. Valdés agradeció en especial la buena voluntad de lván Fernández, presidente de la Federación Cubana de ese deporte.



(Redacción Deportiva de Rebelde)