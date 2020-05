Revela nueva encuesta que Biden supera a Trump por cinco puntos en Minnesota

2020-05-26 11:37:50 / web@radiorebelde.icrt.cu





El exvicepresidente de Estados Unidos Joseph Biden, casi seguro que será el retador demócrata de Donald Trump en las elecciones de noviembre, aventaja por cinco puntos en Minnesota al mandatario republicano, según reveló hoy una nueva encuesta. La pesquisa de opinión reveló que el 49 por ciento de los votantes registrados de Minnesota favorecen a Biden en un cara a cara con Trump, que obtuvo el 44 por ciento de respaldo. Este sondeo realizado por The Star Tribune, MPR News y KARE 11 indicó que ambos contendientes muestran un empate entre los independientes, con el 42 por ciento a favor del actual ocupante de la Oficina Oval y el 41 por el exvicemandatario. Por su parte, casi el 60 por ciento de las mujeres dijo que apoyaría a Biden, mientras que el 54 por ciento de los hombres se inclinó por Trump, apuntalado a su vez por los votantes de 50 años o más. Minnesota es visto como un estado competitivo que se mueve hacia la fuerza demócrata, y ese estado, con 10 votos electorales, ha emitido el sufragio tradicionalmente por los candidatos del Partido Demócrata desde 1960, con excepción de las presidenciales del 1972, y en 2016 lo ganó Hillary Clinton.



Provoca la COVID-19, 346 mil 218 muertos en el mundo



Unas 346 mil 218 personas han perdido la vida en el mundo a causa de la enfermedad COVID-19, provocada por el virus SARS-COV-2, y a nivel mundial se reportan cinco millones 494 mil 287 personas han enfermado con el nuevo coronavirus, y encabezando esta triste lista está Estados Unidos como el país más afectado por número de muertes y contagios confirmados. De acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins, que concentra datos oficiales de distintos gobiernos del mundo, el país gobernado por Donald Trump suma un millón 662 mil 293 contagios confirmados del nuevo coronavirus y 98 mil 218 personas fallecieron a causa de la enfermedad. En segunda posición mundial por casos confirmados de coronavirus figura Brasil, que gobierna el derechista Jair Bolsonaro, y que suma 374 mil 898 personas contagiadas y 23 mil 473 fallecimientos. Mientras, el tercer país con más contagios por la COVID-19 en el mundo es Rusia, que concentra 353 mil 427 casos confirmados, aunque su cifra de personas fallecidas es mucho menor, al contabilizarse tres mil 633 víctimas. En cuanto a las víctimas mortales, después de Estados Unidos el caso más grave es el de Reino Unido, pues concentra 36 mil 996 decesos; seguido de Italia, que suma 32 mil 877 fallecimientos; Francia, 28 mil 460; España, 26 mil 834. El panorama del nuevo coronavirus en el continente africano, Sudáfrica se ubica como el país más afectado, con 23 mil 615 contagios confirmados y 481 personas fallecidas.



Condena China las últimas protestas ilegales y violentas en Hong Kong



La Oficina de Enlace, el órgano oficial que representa a Pekín en Hong Kong- condenó enérgicamente las protestas 'ilegales y violentas' registradas el pasado domingo en contra de la ley de seguridad nacional que China planea aprobar esta semana, informó hoy la agencia oficial Xinhua. 'Los manifestantes participaron en reuniones ilegales y actos violentos, y algunos incluso pidieron abiertamente la independencia de Hong Kong', indicó un portavoz de la Oficina en un comunicado. Miles de personas se manifestaron el pasado domingo contra la legislación al considerar que restaría libertades a los hongkoneses, y ese día, la Policía practicó más de 190 detenciones durante la protesta, y acusó a algunos participantes en la protesta de 'atacar a agentes con ladrillos y paraguas', así como de 'arrojar botellas desde azoteas'. Mientras, la jefa del Ejecutivo hongkonés, Lam Carrie Lam, ha mostrado su completo apoyo a la decisión de Pekín, y un portavoz del Gobierno local aseguró el domingo que la ley hará de Hong Kong 'una ciudad más segura'.



Reactiva Venezuela su capacidad de refinación con apoyo de Irán



El gobierno de Venezuela trabaja hoy en la reactivación de su capacidad de refinación de petróleo con el apoyo de Irán en materia de suministro de insumos, informó el vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami. Durante el recibimiento del buque Fortune, el primero de cinco tanqueros enviados por el Gobierno iraní a la nación sudamericana, el vicemandatario venezolano señaló que esos navíos trasladan además aditivos y repuestos esenciales para recuperar las refinerías del país, afectadas por las medidas coercitivas de Estados Unidos. 'La llegada de insumos y repuestos nos permitirá levantar nuestra capacidad de refinación, vamos a impactar inmediatamente', expresó El Aissami en declaraciones a Venezolana de Televisión en Puerto Cabello, estado de Carabobo. También, el ministro del Petróleo subrayó que la primera exportación de combustible de Irán a un país de América Latina forma parte de los acuerdos de cooperación en materia energética suscrito entre ambas naciones.



Consideran escritores brasileños como necesaria demostración de justicia entregar el Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas



El Sindicato de los Escritores del estado brasileño de Sao Paulo considera hoy como necesaria demostración de justicia entregar el Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas Henry Reeve por su labor ante los desastres y epidemias. En una declaración, la asociación apoya la propuesta de entrega de esa distinción por el notable trabajo humanitario y voluntario desarrollado por esos contingentes de profesionales de la salud cubanos desde el 2005. Y, pese a los obstáculos, 'los esfuerzos fueron coronados de éxitos e impactaron positivamente en la vida de millones de personas en decenas de países', agregó el texto de los escritores brasileños. También, el sindicato de escritores destacó que actualmente, bajo un devastador bloqueo económico por parte de Estados Unidos contra Cuba, la brigada Henry Reeve combate la pandemia de COVID-19 en 24 países con 26 brigadas de médicos y millares de profesionales.



Dejarán los medios de cubrir las reuniones de Jair Bolsonaro



Dos de los grandes medios de comunicación de Brasil informaron este lunes que dejarán de cubrir las conferencias informales del presidente Jair Bolsonaro, debido al acoso de sus simpatizantes y a la falta de seguridad. El grupo Globo y el periódico Folha de Sao Paulo indicaron que la seguridad presidencial no proporcionaba la protección adecuada a sus periodistas que cubren la agenda del mandatario ultraderechista, y en sus encuentros, reuniones informales Bolsonaro arenga, insulta y hace gestos obscenos a los periodistas y sus partidarios increpan regularmente a los reporteros. En una carta dirigida al ministro de Seguridad Institucional, la Red Globo, principal conglomerado de medios del país, señaló que los profesionales que cubren el Palacio da Alvorada sufren "insultos y alaridos" por parte de "militantes" del presidente y no existen condiciones de "seguridad para el trabajo periodístico". Por su parte el periódico Folha aseguró que los comentarios y hechos de este lunes en el palacio presidencial llevaron a la directiva a tomar medidas similares a la de Globo.



Chequea la ciudad de Wuhan a más de la mitad de su población con pruebas masivas de la COVID-19



La ciudad de Wuhan, por donde estalló y estuvo focalizada la COVID-19 en China, chequeó hasta hoy la salud de más de la mitad de su población en medio de una campaña para detectar posibles casos del nuevo coronavirus. Según los datos oficiales, la urbe completó las pruebas de ácido nucleido a 6 coma 5 millones de sus residentes y en los próximos días las aplicará a los restantes 4 coma 6 millones. Además, las autoridades hacen llamados a quienes faltan por el estudio a registrarse en sus comunidades este martes y les pidieron protegerse hasta definir la fecha exacta del examen de salud. Este proceso comenzó a mediados de este mes como parte de un endurecimiento del mecanismo de prevención y control epidemiológico tras un rebrote de la COVID-19 en un condominio residencial en Wuhan, capital de la provincia de Hubei.



