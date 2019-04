Revela sondeo caída de respaldo a Donald Trump entre los votantes

Revela sondeo cada de respaldo a Donald Trump entre los votantes

El nivel de apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó cinco puntos e iguala sus peores datos históricos, tras la difusión del informe elaborado por el fiscal especial, Robert Mueller, sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de noviembre de 2016.



Una encuesta divulgada por el portal Político sitúa en el 39 por ciento la tasa de respaldo a Trump, un descenso si se compara con el 44 por ciento registrado solo una semana antes y equiparable a la cifra de agosto de 2017, coincidiendo con la ola de violencia en la ciudad de Charlottesville. Casi seis de cada diez votantes desaprueban la gestión de Trump, según el sondeo publicado por el portal Político, elaborado entre el viernes y el domingo a partir de mil 992 entrevistas.





Un 41 por ciento de los encuestados sigue pensando que la campaña electoral de Trump Sí conspiró con Rusia para ganar la presidencia, pese a que el informe del fiscal especial que investigó esa supuesta trama, Robert Mueller, absolvió de esa acusación al magnate y su equipo de colaboradores. Sin embargo, el reporte con censura divulgado el pasado jueves apuntó a una serie de casos en los que Trump podría haber incurrido en obstrucción a la justicia, para impedir la pesquisa.



Tras esas conclusiones, varios legisladores demócratas han comenzado a plantear la posibilidad de iniciar un juicio político contra Trump, pero es una posibilidad que no convence a los votantes, de acuerdo con el sóndelo del portal Político. Solo uno de cada tres encuestados es partidario de iniciar el 'impeachment' o juicio político, si bien un 43 por ciento de los entrevistados está a favor de que el Congreso siga investigando frente a 41 por ciento en contra.



Trump ya aseguró que no estaba preocupado,"ni lo más mínimo", por la posible apertura de un juicio político, mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, admitió que no hay consenso al respecto. Entre tanto, el ministro de defensa de Irán, Amir Khatami, afirmó hoy que el principal problema del mundo es el trumpismo, que tiene un carácter nazi.







Al describir las características fascistas del trumpismo, Khatami mencionó el egoísmo, la opresión y la subversión de los principios humanos y las reglas internacionales de la seguridad mundial. La dura crítica contra Trump por parte del ministro iraní de Defensa sigue a la decisión de ayer del presidente de Estados Unidos de reducir a cero las exportaciones de petróleo de la República Islámica y negarle así su principal fuente de ingresos.



Para lograr su objetivo, la Casa Blanca anunció que sancionará a las compañías y países que compren petróleo de Irán, una medida unilateral que fue rechazada por los gobiernos en cuestión. El ministro de Petróleo de Irán, Biyán Namdar Zangané, aseguró este martes que Trump no logrará su sueño y advirtió que Washington ha cometido un grave error politizando el petróleo y usándolo como un arma.



China también exigió a Estados Unidos que abandone las sanciones petroleras unilaterales contra Irán, porque esas medidas incrementan la inestabilidad en Oriente Medio y los mercados internacionales de energía. El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, reclamó que Washington respete los intereses de la nación asiática, tenga en cuenta sus preocupaciones y se abstenga de tomar medidas erróneas que la afecten. Según Shuang, China coopera con Irán sobre una base legal y protegerá los derechos de las empresas nacionales.



