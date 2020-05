Revelan otras pruebas de implicación de Guaidó en ataque a Venezuela

Revelan otras pruebas de implicacin de Guaid en ataque a Venezuela

Una nueva prueba de la implicación directa del diputado opositor Juan Guaidó en la preparación de la invasión del pasado día 3 de mayo a Venezuela, circula hoy en los medios de prensa y redes sociales. El blog de investigación La Tabla publicó este viernes un trabajo donde muestra una carta de pago por servicios acordada entre el diputado opositor Juan Guaidó, y el gerente de la contratista Silvercorp USA y líder de la Operación Gedeón, Jordan Goudreau. De acuerdo con la publicación, cinco días antes de la frustrada incursión a las costas venezolanas, el despacho legal, Volk Law, ubicado en la Florida, Estados Unidos, remitió una misiva a Guaidó, por el pago vencido de un millón y medio de dólares, adeudados a Silvercorp por el contrato firmado entre ambos para ejecutar, entre otros planes, el asesinato del presidente, Nicolás Maduro. Esta comunicación de cobro tiene fecha del martes 28 y cuatro días después comienza la Operación, y Goudreau muestra así su decisión de hacer valer el contrato, tanto con respecto a los pagos como a la prestación de los servicios de SilverCorp”, señala la investigación de La Tabla.



Asciende a 4 millones 534 mil 952 la cifra de personas contagiadas por la COVID-19 en el Mundo



La cifra de contagios confirmados de SARS-CoV-2 en el mundo llegó este viernes a 4 millones 534 mil 952, mientras que los fallecimientos suman 307 mil 159, según informes de la Universidad Johns Hopkins. Durante el último día se confirmaron 93 mil 963 nuevos casos en todo el orbe y 5 mil 44 decesos, mientras que el total de personas recuperadas ascendió a un millón 663 mil 389. Estados Unidos continúa como el país con más contagios confirmados y muertes relacionadas con el COVID-19, sumando un millón 442 mil 657 y 87 mil 530, respectivamente, mientras que el número de pacientes recuperados alcanzó los 250 mil 747. Rusia, que ya anunció que un grupo de científicos experimenta con humanos una 'potencial vacuna contra el SARS-CoV-2', suma al día de hoy 262 mil 843 casos confirmados de la COVID-19, de la cual se han recuperado ya 58 mil 226 personas; sin embargo, el número de fallecimientos reportados alcanzó los 2 mil 418. Mientras, el Reino Unido, la segunda nación con más defunciones relacionadas con el COVID-19, reportó este viernes 384 nuevos fallecimientos por la enfermedad y 3 mil 560 contagios confirmados, tras transcurrir el segundo día de la reactivación de actividades.



Alertan que Trump usa al nuevo coronavirus para instigar la guerra fría con China



El reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs alertó que el presidente Donald Trump pretende utilizar la crisis global provocada por la pandemia de la Covid-19 para desatar una nueva Guerra Fría con China. Trump lo que quiere hacer es usar esto la pandemia; y está teniendo algún efecto en la opinión pública, como una ocasión para instigar una nueva Guerra Fría con China, aseveró Sachs, en declaraciones al portal de noticias en español BBC Mundo. En opinión del también experto en temas relacionados con el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza, resulta ridículo, pero sobre todo peligroso, que Estados Unidos recurra de nuevo a la misma política que implementó en 1947 para tratar de contener a la antigua Unión Soviética. Hay un principio general en las crisis económicas globales, y sin cooperación, una crisis como esta puede crear una sombra de depresión muy larga, advirtió el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien consideró que la recuperación tendría que comenzar primero por la salud pública, y luego por la limpieza financiera.



Presentará el Partido de los Trabajadores una solicitud colectiva de destitución de Bolsonaro



El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil presentará a la Cámara de Diputados una solicitud colectiva de destitución del presidente Jair Bolsonaro, por su incapacidad para dirigir hoy el país e irresponsable conducta ante la pandemia de la Covid-19. El pedido fue firmado por una amplia gama de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, entidades y representantes de la comunidad jurídica, además de otros partidos, como el Socialismo y Libertad, y varios frentes políticos. Al anunciar esta demanda contra Bolsonaro, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman afirmó el mandatario ultraderechista 'es incapaz de responder a la crisis que estamos viviendo y no tiene ni las condiciones ni la capacidad administrativa y humana para dirigir el país'. Según fuentes del Partido de los Trabajadores, informó que ya su dirección nacional realiza consultas y se articula con otras fuerzas democráticas y populares para que la demanda colectiva del impeachment contra el presidente Jair Bolsonaro pueda ser elaborada, firmada y presentada la próxima semana, manteniendo la posibilidad de una posterior inclusión de otras organizaciones sociales y políticas.



Se encamina Brasil a convertirse el nuevo epicentro del nuevo coronavirus



El ritmo de crecimiento de muertes e infectados por Covid-19 en los grandes centros urbanos, como Sao Paulo y Río de Janeiro, indican que Brasil podría convertirse en el nuevo epicentro mundial de la pandemia. Según el Laboratorio de Inteligencia en Salud, el número de contagiados por el virus SARS-CoV-2 podría alcanzar el millón 600 mil en el gigante suramericano. Tal índice rebasaría a Estados Unidos, el primero en el ranking de contagios y colocaría a Brasil como principal foco de atención de la comunidad internacional. Además, otro problema que salió a flote en investigaciones, es que solo un 32 por ciento de los 27 estados comunican información completa sobre la situación de la calamidad, como la cifra de pruebas disponibles o de pacientes. Por otro lado, el especialista del Departamento de Salud del Distrito Federal y consultor de la Sociedad Brasileña de Infectología, José David Urbaéz afirmo que desgraciadamente Brasil se convertirá en núcleo planetario del nuevo coronavirus.



Lleva Vietnam un mes si reportar casos locales de la COVID-19



Vietnam cumple hoy un mes sin nuevos contagiados locales con la COVID-19, pues los últimos 46 casos reportados fueron 'importados', y el gobierno está considerando declarar el fin de la pandemia. Además, el país se mantiene libre de víctimas mortales y mantiene bajo rigurosa cuarentena a los 62 enfermos de la COVID-19, y todos evolucionan favorablemente, excepto un ciudadano británico que se encuentra en un estado crítico. La víspera en una reunión de la comisión nacional encargada de contener el nuevo coronavirus, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc recalcó que aún deben tomarse previsiones, pero a la par, reanimar la producción, el comercio, la captación de inversiones extranjeras, el turismo y otras actividades de las que depende en gran medida la economía nacional. Concluida la reunión con la comisión, el jefe de gobierno pidió al Ministerio de Salud considerar la posibilidad de declarar el fin de la epidemia en el país.



Alertan sobre el ingreso de terroristas a Irak desde Siria



El integrante de la comisión parlamentaria de Seguridad y Defensa, de Iraq, Katee al-Rakabi, denunció hoy que terroristas ingresan a territorio nacional desde Siria con apoyo de fuerzas extranjeras. Al respecto, el diputado afirmó que 'elementos árabes y no árabes del grupo terrorista del Estado Islámico, continúan entrando a suelo iraquí', y señaló que si no se detiene, no habrá garantías de seguridad y seguirá el derramamiento de sangre de personas inocentes. Además, Al-Rakabi llamó a jefes y comandantes militares de las provincias occidentales y sureñas para que extremen medidas a manera de obstaculizar las operaciones de los terroristas en esas regiones.



Condena Irán condena maniobra de Estados Unidos para culpar a China de la Covid-19



Irán condenó hoy las maniobras de Estados Unidos para culpar a China de la COVID-19, y en la realidad lo que trata de hacer Washington es esconder la incapacidad del gobierno de Donald Trump para combatir la pandemia. El vocero de la cancillería iraní, Abbas Mousavi calificó de juego de culpas la intención norteamericana de desviar la atención por la incompetencia de la administración de Trump, y con objetivo confundir la opinión pública local y extranjera sobre la torpeza de su presidente que para salvar vidas hay reabrir la economía”. En esa línea, funcionarios estadounidenses acusan a China de manejar mal el brote del nuevo coronavirus e incluso afirman sin fundamento que fue creado en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, señaló el canciller iraní. Las tensiones entre Washington y Beijing subieron de tono en los últimos días por un intercambio de reprimendas sobre el manejo de la pandemia.



