Revelan vínculo de otras empresas de EEUU en invasión armada contra Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló este miércoles que la derecha nacional contrató mercenarios en otras dos empresas estadounidenses para invadir el país. En su programa Con el Mazo Dando, Cabello explicó que en las investigaciones realizadas por la inteligencia venezolana se detectó que el diputado opositor Juan Guaidó, además de requerir los servicios de Silvercorp, firmó contratos con las entidades Cerberus Capital Management y Global Goverment Services, ambas vinculadas a la industria de la guerra. Además, el dirigente partidista, aseguró que no fue solo los 212 millones ofrecidos a Sivercorp, sino esas otras empresas presentaron propuestas más altas, en algunos casos ascendieron a 5 mil millones de dólares el pago por el servicio de invadir, capturar y matar al presidente, Nicolás Maduro. Asimismo, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello subrayó que existen pruebas de esas aseveraciones, entre ellas la primera página del contrato con Global Goverment, y recordó que esas empresas de la llamada industria mercenaria, tienen en común ser grandes financistas de la campaña que llevó a la elección como presidente de Estados Unidos a Donald Trump.



Mueren 297 mil 108 personas por COVID-19 en el Mundo



La cifra de contagios de SARS-CoV-2 en el mundo llegó este miércoles a 4 millones 345 646, mientras que los fallecimientos suman 297 108, según datos de la Universidad Johns Hopkins, basado en los datos oficiales de las autoridades sanitarias. Durante el último día se confirmaron 91 mil 344 nuevos contagios en todo el orbe y 5 774 decesos, mientras que el total de personas recuperadas en el mundo creció a un millón 547 294 personas que han superado a la COVID-19. Estados Unidos continúa como el país con más contagios confirmados y muertes relacionadas con la COVID-19, sumando un millón 390 250 y 84 106, respectivamente, mientras que el número de pacientes recuperados alcanzó los 243 430. Rusia ahora se ubica como la segunda nación del mundo con más casos confirmados del nuevo coronavirus, con un total de 242 271, aunque con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, ubicada en 0,9 por ciento, registrando un total de 2 212 fallecimientos. Mientras, el Reino Unido, es la segundo país con más defunciones relacionadas con el COVID-19, reportó que durante el último día se registraron 494 muertes, sumando un total de 33 264. En las últimas 24 horas se contabilizaron en Brasil 188 974 casos de contagios, mientras que la cifra muertos ascendió 13 149. A Brasil le siguen Perú, con de 76 306 contagios y 2 169 fallecidos, y México, con 38 324 casos y 3 926 muertos.



Rechaza Trump las advertencias de Fauci sobre reapertura del país



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no considera 'aceptable' la advertencia del epidemiólogo en jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, sobre el peligro de reabrir los estados rápidamente. Además, Trump criticó a Fauci al mencionar que 'él quiere jugar en todos los lados de la ecuación' y defendió nuevamente su postura de reabrir la nación pese a que aún no se ha logrado disminuir sostenidamente el ritmo de contagios y muertes por el nuevo coronavirus. 'Estamos abriendo nuestro país. La gente quiere que esté abierto. Las escuelas van a ser abiertas', dijo el mandatario, pese a que escuelas y universidades han declarado que no es lo más adecuado reabrir en otoño, según informó la televisora CNN. El martes en una conferencia en la Casa Blanca, Anthony Fauci había declarado que presionar la reapertura de negocios y escuelas del país podría ocasionar graves consecuencias, como un repunte o un brote incontrolable, lo cual provocaría 'sufrimiento y muerte que podría evitarse' e incluso retrasaría aún más la recuperación económica de Estados Unidos.



Sancionará China a políticos estadounidenses que demandan indemnizaciones al país por la COVID-19



China sancionaría a políticos, funcionarios y entidades de Estados Unidos por las demandas presentadas en su contra que reclaman indemnizaciones por los daños económicos derivados de la pandemia de la COVID-19, aseguraron hoy fuentes cercanas al asunto. Al respecto, el investigador de la Academia nacional de Ciencias Sociales, Yuan Zheng comentó al diario Global Times sobre la necesidad de aplicar contramedidas en los vínculos de negocios de esos individuos o sus familiares con la nación asiática, porque sin ninguna razón socavan las relaciones bilaterales. Al menos seis recursos de ese tipo están en poder de las cortes federales de Estados Unidos, luego que en abril Missouri se convirtió en el primer estado norteamericano en dar tal paso. Además, varios legisladores estadounidenses introdujeron proyectos de leyes destinados a facilitar dichos procesos, los cuales carecen de posibilidades reales de lograr su objetivo.



Alertan que América es el nuevo epicentro de la COVID-19 en el Mundo



Las alertas se multiplican hoy en América tras convertirse en el nuevo epicentro de la COVID-19 en el mundo, continente que concentra la mayor cantidad casos confirmados principalmente por la propagación en Estados Unidos y Brasil. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, la región suma más de un millón 781 mil casos, por encima del millón 780 mil de Europa, territorio que en los últimos meses se había mantenido como el más afectado a nivel internacional. América se fue por delante del Viejo Continente, y ahora concentra más del 40 por ciento de los casos en el mundo, donde se reporta un total de cuatro millones 179 personas positivas al coronavirus SARS-Cov-2. Estados Unidos acumula el grueso de los enfermos de la COVID-19 con un millón 322 mil y concentra el mayor número de muertos con 84 mil 106 fallecidos. Con más de 168 mil contagiados Brasil es el segundo país más impactado por el nuevo coronavirus en América, mientras proliferan las críticas al gobierno de Jair Bolsonaro por los problemas a la hora de gestionar la crisis.



Denuncia Lula que Brasil es un barco sin rumbo y hacia el desastre



El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva denunció que Brasil navega hoy sin rumbo y hacia el desastre con el gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ofende a todos bajo una política económica y sanitaria de suicidio. 'Brasil está completamente sin gobierno. No hay una política de salud, ni una política económica. Brasil es un barco a la deriva', lamentó Lula durante una entrevista con el canal argentino de televisión C5N, citada este jueves por medios locales de prensa. Bolsonaro se equivoca al insistir en la reanudación de la actividad económica, mientras que el país bate nuevos récords, día tras día, de muertes y casos de infecciones por la COVID-19, señaló Lula. 'Es simple: si salvas al pueblo, puedes, con la ayuda de esas personas, reconstruir la economía. Hoy estamos viendo pasivamente a las personas morir', advirtió, el expresidente Lula.



Consideran expertos estadounidenses que es prematuro abrir el país



Expertos en salud pública advirtieron que el país todavía no puede ser reabierto de manera segura, durante su primera audiencia para testificar ante el Subcomité Selecto sobre la crisis de COVID-19 del Congreso de Estados Unidos. Los expertos señalaron que la reapertura prematura de Estados Unidos puede ocasionar muertes evitables por el nuevo coronavirus, así como que los estados necesitan más ayuda del gobierno federal para realizar más pruebas de COVID-19, informó el diario The Hill. El panel de expertos estadounidenses en salud señaló al Congreso, que el progreso realizado en el aumento de pruebas de la COVID-19 es muy corto, mientras los estados han comenzado a relajar restricciones. 'Estados Unidos necesita más de 900 mil pruebas cada día para abrirse de manera segura nuevamente. Se realizan alrededor de un tercio de eso', declaró el director del Instituto de Salud Global de Harvard, Ashish Jha. Por su parte, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Scott Gottlieb afirmó a los legisladores que es necesaria una reapertura gradual del país para mitigar el riesgo de una nueva ola de la pandemia.



Sin registrar nuevos casos de la COVID-19 a provincia china de Hubei



La provincia central china de Hubei no reportó este miércoles ningún nuevo caso confirmado de la COVID-19 en su territorio, informó hoy jueves la autoridad provincial de salud. Días antes, Hubei había reportado seis casos confirmados de la COVID-19, todos en la capital provincial de Wuhan, incluido uno que estaba en condición grave y otro en estado crítico. Hubei tiene a 574 pacientes asintomáticos en observación médica, tras sumar 11 nuevos casos y dieron de alta a 35 personas que completaron la cuarentena. Además, en la provincia se habían rastreado un total de 283.306 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes de COVID-19 hasta el miércoles, donde se encontraban 865 de ellas que estaban aún bajo observación médica. Hasta el cierre del miércoles, la cifra de decesos a causa de la COVID-19 en la provincia de Hubei se situó en 4 mil 512, incluidos 3 mil 869 fallecidos en Wuhan.



