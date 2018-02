Revelará Trump plan para modernizar infraestructuras de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelará este lunes su plan de inversión en infraestructuras, una de sus grandes promesas de campaña, pero enfrentada a obstáculos y problemas.



La idea de mejorar las obras públicas es popular desde hace tiempo en la nación norteña, a la vista del deterioro y envejecimiento de carreteras, puentes, autopistas, puertos, aeropuertos y otras infraestructuras, cuyo desmoronamiento, según Trump, impide que la economía alcance todo su potencial de crecimiento.



Que se conozca hasta ahora, Trump pretende movilizar para su iniciativa hasta 1.5 billones de dólares en diez años y eliminar trabas burocráticas para completar proyectos que pueden llegar a aplazar por años la construcción de nuevas obras.



Pero el multimillonario plan genera dudas en el Congreso, porque la propuesta no ofrece tantos fondos gubernamentales como los demócratas quieren y tampoco precisa de forma directa cómo se va a financiar el plan en su conjunto.



Lo cierto es que Trump solo tiene previsto que su gobierno aporte 200 mil millones de dólares en fondos federales, con una parte destinada a proyectos rurales, para contrarrestar la crítica en sus propias filas republicanas, acerca de que el presidente se ha olvidado de invertir en zonas no urbanas, donde cosechó muchos votos.



Además, esa partida de gastos gubernamentales en infraestructura prevé utilizar 23 mil millones de dólares para la seguridad en la frontera y los refuerzos migratorios, uno de los temas favoritos de Trump y entre los más polémicos.



Sin embargo, no faltan las críticas a la iniciativa de Trump para modernizar las obras públicas estadounidenses, en particular, porque solo propone un pequeño presupuesto federal de 200 mil millones de dólares.



En cambio, Trump transfiere la mayor carga de los gastos a las ciudades y a los Estados, sin pasar por alto el estímulo a la iniciativa privada, para poder completar su meta de 1.5 billones de dólares destinados a obras públicas en diez años.



En ese sentido, algunos gobernadores y alcaldes de urbes con dificultades presupuestarias echan precisamente en falta más inversión gubernamental.



Otro problema adicional es el hecho de que Trump no ha precisado de dónde saldrían los 200 mil millones de dólares que aportaría su gobierno, cuando hay un enorme déficit en el presupuesto federal, aunque la Casa Blanca indicó que el dinero provendría de los recortes a otros programas.







Además del tema monetario, el plan de Trump tiene un camino difícil ante un Senado dividido y las elecciones de medio mandato de noviembre, cuando habrá un virtual referendo sobre el quehacer del mandatario y la mayoría republicana en el Congreso.



Varios funcionarios del Gobierno de Trump reconocieron que su propuesta para invertir en el rescate de las deterioradas obras públicas del país, enfrenta dificultades, pero aclararon que la iniciativa solo es un punto de partida, sujeta a una negociación bipartidista entre republicanos y demócrata, para encontrar la mejor solución.



El último reporte de la Sociedad Estadounidense de Ingeniería Civil, elaborado en el 2016, alertó sobre la falta de acción para cerrar la brecha de inversión en infraestructuras para el futuro económico del país y estimó que el deterioro de esas obras es desde hace mucho tiempo un problema de seguridad pública en la superpotencia.



Hace tres años, el mismo organismo llegó a la conclusión que la mayoría de las infraestructuras de Estados Unidos eran "precarias" o "mediocres", incluyendo las redes de suministro de agua, las carreteras, el transporte público y las escuelas.



