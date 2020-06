🎧 El reverdecer de Limoncito va en serio





Aunque la expresión no es absoluta, sí es mayoría, y, por lo tanto, asiste la razón cuando se dice que “del Polo Agrícola de Limoncito, se asegura la comida agrícola a Holguín”.



Son buenas tierras, localizadas al sur de la provincia, cuyo despegue data de unos veinte años atrás, al calor de aquella legendaria División Mambisa que, más que las tierras, comenzaba a transformar las mentes, para demostrar y hacer palpable, el pensamiento de que la tierra es buena si el hombre es bueno.



Pero, aun los inmensos esfuerzos, “Limoncito” nunca alcanzó plena lozanía, y los intentos, quedaron en eso mismo.



La ciudad de Holguín tiene una población fija que ronda actualmente los cuatrocientos mil habitantes, más la infraestructura social, entre otras prioridades alimentarias.



La realidad es que hoy las placitas están en baja, y lo que les llega, sea lo que sea, vuela en un rato.



Y aunque nos queda bien claro que “la población no come compromisos”, fuimos en busca de ellos y, sobre todo, de las más cercanas soluciones, y de quienes, desde responsabilidades claves y decisivas -como Arbelio Batista, director de la actual Granja estatal Manuel Rodríguez- tienen esos compromisos como razón de existencia.







Ahora la naturaleza está ayudando, llueve, se está trabajando fuerte en los campos, incorporando también algunas tierras en usufructo. En “Limoncito” baten nuevos aires.



Son ingredientes añadidos para que los compromisos se conviertan, bien cercanamente, en comida agrícola, imprescindible aquí.



