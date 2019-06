Revisará el TSE de Guatemala las actas de los pasados comicios

Revisar el TSE de Guatemala las actas de los pasados comicios

2019-06-21

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala anunció que realizarán una revisión de las actas de votos de los comicios generales celebrados el pasado domingo, tras las denuncias por inconsistencias en las mismas. Durante una reunión de fiscales de los partidos políticos en el país, el presidente del TSE, Julio Solórzano, precisó que el proceso se iniciará el próximo lunes para revisar acta por acta. Mientras, los medios locales reseñaron que los fiscales informaron sobre diversas anomalías en el proceso de revisión, como lo refirió el representante del partido Productividad y Trabajo, quien verificó 21 791 actas y todas presentaban errores. Según las autoridades electorales, los resultados podrán conocerse tres días después si el trabajo se realiza 24 horas. Tras finalizar la jornada electoral y el conteo de votos, el Tribunal Supremo Electoral notificó que deberán ir a una segunda vuelta, prevista para el 11 de agosto, la candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y el representante de Vamos, Alejandro Giammattei.



Denuncia el PT que el exjuez Sergio Moro mintió ante el Senado y a la nación



El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denuncia que el exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, cometió el delito de perjurio, en su testimonio del pasado miércoles ante la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado. En una nota firmada por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, la organización política recuerda que en virtud de una cuestión de orden hecha por Humberto Costa, líder del partido en el Senado, Moro renunció, en aquella ocasión, al derecho de quedarse callado, y precisó que la información proporcionada por el sitio The Intercept de Glenn Greenwald, demuestra que, además del perjurio, Moro y su equipo de fiscales cometieron diversos actos ilícitos en su obsesiva persecución contra Lula. Además, el comunicado del Partido de los Trabajadores, señaló que los nuevos diálogos, no desmentidos cabalmente por nadie, revelan, de forma definitiva, que Moro actuaba como jefe de la fuerza de tarea de la operación anticorrupción Lava Jato, orientando y aconsejando a los fiscales, para condenar a Lula. Asimismo, el comunicado, destacó que las revelaciones del sitio The Intercept demuestran que, en el caso de las acciones contra Lula, Moro y sus procuradores actuaron a espaldas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución y Código de Proceso Penal de Brasil. En vez de perseguir la verdad y combatir la corrupción, Moro y compinches buscaron su objetivo político mezquino y prefirieron acusar y condenar con base a mentiras e ilicitudes, corrompiendo nuestra democracia, justicia y traicionando la confianza del pueblo brasileño, señaló la denuncia del Partido de los Trabajadores.



Concluirá hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos su visita a Venezuela



La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluirá hoy su visita de tres días a Venezuela luego de una intensa agenda de trabajo para conocer de cerca la situación del país. De acuerdo con el cronograma previsto, Bachelet se reunirá con representantes del Gobierno de Caracas, así como con líderes opositores antes de ofrecer una conferencia de prensa en horas de la noche. Durante la segunda jornada de su itinerario, este jueves, la también exmandataria chilena conversó con representantes de los poderes públicos para interesarse en el funcionamiento de sus instituciones. Con ese objetivo, Bachelet sostuvo encuentros con los vicepresidentes sectoriales de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino; para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz; y para la Planificación, Ricardo Menéndez, quienes denunciaron el ataque sistemático del Gobierno de Estados Unidos a la economía nacional. La alta representante se reunió además con autoridades de las instituciones de justicia del país, entre ellos, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; y el fiscal general Tareck William Saab. Bachelet arribó a Venezuela el miércoles en respuesta a una invitación de las autoridades del país sudamericano y como primer punto compartió agenda con el canciller venezolano, Jorge Arreaza. Entre los principales temas de la visita, la alta funcionaria se interesa por la labor del Gobierno y sus instituciones para el respeto a los derechos humanos, los programas de protección social y el impacto de las medidas coercitivas de Washington para la economía y los programas del Estado. La agenda anunciada de la alta funcionaria prevé encuentros además con voceros de la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional, parlamento de mayoría opositora declarado en desacato por el Tribunal Supremo desde 2016.



Suspende Donald Trump en el último momento un ataque contra Irán en respuesta al derribo de su dron



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó ataques militares contra Irán en represalia por derribar uno de sus drones en el estrecho de Ormuz, pero se retractó en el último momento abortando la operación, según ha desvelado hoy el diario estadounidense The New York Times. Inicialmente, Trump había aprobado la realización de ataques contra varios objetivos, según el reveló el periódico, que ha citado a altos cargos de la Administración de Trump informados o involucrados en las deliberaciones. Los ataques estaban previstos para justo antes del amanecer de este viernes para minimizar el riesgo para el Ejército iraní o para los civiles, con radares y baterías de misiles como objetivos, según el diario. Una de las fuentes citadas por el New York Times ha destacado que los aviones estaban en el aire y los buques en posición, pero no se dispararon los misiles después de que llegara la orden de abortar en el último momento. Según el diario, la operación fue objeto de intenso debate durante toda la jornada del jueves en la Casa Blanca. A favor de una respuesta militar al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense en el estrecho de Ormuz se posicionaron el secretario de Estado, Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y la directora de la CIA, Gina Haspel. Sin embargo, altos cargos del Pentágono habían alertado de que un ataque contra Irán podría desencadenar una escalada en la región, con los consiguientes riesgos para las tropas estadounidenses en Oriente Próximo. El giro repentino ha puesto fin a lo que habría sido la tercera acción militar de Trump contra objetivos en Oriente Próximo. Sin embargo, no está claro si los ataques contra Irán se llevarán a cabo más adelante.



