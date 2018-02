Revolución del 68: dos perspectivas distintas (+Audio)



Guerra de los Diez Años.



En las reuniones previas al grito del 10 de Octubre eran dos las posiciones delimitadas y diferentes: la que promovía el levantamiento inmediato, y la que aconsejaba esperar un poco más.



La Premio Nacional de Historia, Doctora en Ciencias Históricas Francisca López Civeira, sostiene que las percepciones tenían su origen en circunstancias diversas, incluidas, las condiciones regionales.



Según López Civeira, cada uno tiene la visión desde su lugar, y esto también da disímiles maneras de percibir su realidad en un momento dado, y las posibilidades futuras.



La especialista añade que Martí, refiriéndose a Céspedes y la Asamblea, reflexiona que "los dos tenían la razón, pero que en aquel momento histórico, la Asamblea segundamente"; en primer lugar, "la razón la asistía a Céspedes, porque la coyuntura y las circunstancias así lo requerían".





La Doctora Francisca López Civeira, afirma que la Revolución de ´68 es un proceso muy complejo que hay que seguir estudiando.



"No es que no sea válido, sino en que coyuntura y en que circunstancia, y creo que esto es algo que tiene que estar muy presente en los análisis que se hagan entorno a lo que Martí le llamó siempre la Revolución del ´68, no le dijo la guerra, sino la Revolución del ´68, entendida como un proceso que al menos en las zonas donde vivió el Ejército Libertador ver una transformación", apunta la doctora e investigadora titular de la Universidad de La Habana.



