Ridiel Sánchez, un líder con rostro joven

Formado en las Fuerzas Armadas como Licenciado en Ciencias Sociales en la Especialidad Político Militar, el joven de 28 años de edad Ridiel Sánchez Chávez se convirtió en secretario general del Buró Municipal de los trabajadores azucarero en el municipio Los Arabos, en Matanzas.



Enamorado de su profesión y comprometido con su responsabilidad, hoy representa a sus afiliados en el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).



¿Cuáles son los retos que has enfrentado y enfrentas al dirigir un sindicato que se desempeña en un sector estratégico para el desarrollo económico del país?



“El mayor reto ha sido darle aseguramiento político a la presente zafra 2018-2019, cargada de inseguridades por muchas personas en cuanto al cumplimiento del plan, determinadas por el asedio continuo del gobierno de Estados Unidos que dificulta el acceso a gran parte de la materia prima necesaria para la reparación de nuestra UEB Central Azucarero Mario Muñoz.



“Ante esas dificultades tuvimos que innovar, pero los trabajadores azucareros en el municipio Los Arabos estamos rodillas en tierra dando el Sí por nuestra Revolución, convencidos de que en los próximos días el central estará tocando sus cornetas anunciando el cumplimiento del plan de azúcar crudo de 45 mil 800 84 toneladas”.





¿Cuáles son los valores que debe poseer un dirigente sindical?



“Estar comprometido, consagrado y convencido de la tarea que va a asumir. En mi caso me decían que iba a cumplir una tarea titánica porque mis compañeros de trabajo estaban adaptados a un sindicato que les aportaba materialmente, y en los momentos actuales las posibilidades de estimulación son diferentes, más modestas.



“Tuvimos la experiencia en una de las visitas a un millonario de nuestro sector, le entregamos un Diploma de reconocimiento a su madre de 82 años, y de la emoción las lágrimas le corrían. Eso nos conmovió a todos y nos demostró que debemos motivar a nuestros trabajadores, que una vez concluida la contienda siguen trabajando en la reparación de la técnica”.



¿El hecho de ser joven ha generado disgustos en los afiliados que diriges y superan tu edad?



“En mi sindicato existían 12 trabajadores negados al aporte a la Patria porque no conocían el destino de este presupuesto. Ante esa situación tuvimos que demostrarles la necesidad de este tributo para ayudar a la economía del país, y en los momentos actuales estos 12 trabajadores están comprometidos y cumplen con esta sensible tarea”.



¿Qué acciones acometes para motivar a los jóvenes de la Enseñanza Técnico Profesional y de las universidades con perfiles afines al sector azucarero?



“Atendemos un Círculo de Interés de nuestro municipio llamado Cultivo de la caña de azúcar, que agrupa a alumnos de las Enseñanzas Primaria y Secundaria Básica. Propiciamos que los adolescentes y jóvenes que estudian alguna de nuestras especialidades desarrollen sus prácticas en nuestra industria para que adquieran las habilidades previo al inicio de su vida laboral".



En un contexto actual donde Cuba es amenazada con la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, el joven Ridiel Sánchez Chávez se hace eco de las palabras del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al decir que "la juventud es continuidad y no relevo al proceso revolucionario de los humildes, con los humildes y para los humildes".

