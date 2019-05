Riesgo cardiovascular decreciente al dejar de fumar

Fue realizado un estudio en la Universidad Vanderbilt, de Nashville donde, se incluyeron un total de 8 700 participantes sin enfermedad cardiovascular alguna al comenzar la investigación y que duró como promedio 27 años, donde fueron comparados en relación a su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares fumadores, ex fumadores y quienes nunca habían fumado.



Los resultados



Más del 70 por ciento de las enfermedades cardiovasculares se produjeron en fumadores o exfumadores que habían consumido un paquete diario de cigarrillos durante 20 años.



Sin embargo, es de notar que los exfumadores que habían dejado de fumar en los últimos cinco años redujeron su riesgo cardiovascular nada menos que en un 38 por ciento.





Conclusiones beneficiosas para dejar de fumar



Con estos resultados se ponen de manifiesto los beneficios de dejar de fumar definitivamente en tan solo cinco años sin hacerlo, pues es algo que se traduce en un 38 por ciento menos de riesgo de infarto cardiaco, accidentes cerebrovasculares y otras formas de enfermedad cardiovascular, cuando fueron comparados con los otros participantes que, obstinada e irreflexiblemente, continuaron fumando.



Pero, aunque decrece el riesgo a medida que pasan los años sin fumar, se observó que el peligro cardiovascular aún se mantiene por encima de lo normal, pero en disminución progresiva, hasta los 16 años pasados absolutamente sin fumar, en los exfumadores.



Existen millones de ex fumadores. Lograron dejar de fumar de manera definitiva. De hecho, en el mundo ellos predominan ampliamente sobre los fumadores.



Desde 1964, cuando se publicó el primer informe sobre los peligros del tabaco, hasta nuestros días, ya ha quedado establecido: su consumo es la causa de muerte más frecuente capaz de ser prevenida por el propio interesado.





Razones muy convincentes



Un tercio de las personas que alguna vez prueban a fumar, casi siempre en la etapa de la adolescencias, se convierten en fumadores diarios, pero más tarde, conscientes del error y aun a tiempo, muchos fumadores tienen razones muy poderosas para salirse de tan funesto grupo, tales como las múltiples enfermedades derivadas del tabaco, las muertes antes de tiempo, el riesgo de exponer a la familia al cigarrillo como fumadores pasivos, dar un mal ejemplo a sus hijos y el costo económico de esa costumbre.



También, ser consciente de tener un aliento fétido de manera constante y dientes manchados y cariados, olor desagradable en la ropa, el cabello y la piel, menor capacidad deportiva y sexual, síntomas tales como tos y dolor de garganta, palpitaciones sin venir al caso e hipertensión arterial, además del riesgo de cáncer del pulmón y de muchos otros lugares, de enfermedades cardiovasculares precoces, problemas de respiración graves.



Y por otra parte tiempo de trabajo y de diversión perdido por enfermedades consecuencia de la adicción al tabaco aparición precoz de arrugas en la cara, riesgo de úlceras estomacales, padecimientos de las encías, etc.



Si aún no lo ha pensado o si ha fracaso en sus intentos, no lo piense más y elimine radicalmente su adicción al tabaco, pues hay demasiadas razones para dejar de fumar y los beneficios comienzan a verse de inmediato, comenzando por el bolsillo de los fumadores y por su estado de salud.

Del Autor