Robeisy Ramírez: la meta que tenemos es el Campeonato Mundial (+Audio)

El doble campeón olímpico Robeisy Ramírez dijo en entrevista a nuestra emisora, que el propósito de él y su entrenador, Raúl Fernández, es ganar el mundial del próximo año, único título que le falta por conseguir.



El cienfueguero, oro en Londres 2012 y Río 2016, reapareció en diciembre de 2017 alcanzando la medalla de oro en el torneo Nacional Playa Girón, y durante los primeros seis meses de 2018, ha disputado cuatro combates en la Serie Mundial con un saldo de dos victorias e igual número de derrotas.



Monarca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, Robeisis, se prepara para retener la corona regional en los venideros Juegos, previstos para julio próximo en Barranquilla, Colombia.



“Me siento bastante bien, estamos en una preparación bastante fuerte para los juegos, y consideró que he tenido un buen comienzo de año, a pesar de las dos derrotas que tuve en la Serie Mundial, he sabido levantarme y empezar de cero, desde que en noviembre comencé a entrenar con mi preparador Raúl Fernández”, señaló.



“Las derrotas que he tenido, la primera fue ante el uzbeko, actual campeón olímpico de los 52 kg, que subió a 56, y la otra fue ante el venezolano Yoel Finol, en un combate que no me vi perder, pero los jueces decidieron otra cosa, el boxeo es así”, comentó.



Campeón mundial juvenil y de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010, y de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, a Robeisy, de 24 años de edad, le ha sido esquivo la medalla en los mundiales de mayores.



En 2011 resultó eliminado en octavos de final y dos años después llegó hasta la fase de cuartos, en tanto, en las citas del orbe más recientes (2015 y 2017) no integró la escuadra cubana.



“La meta que tengo con Raúl, mi entrenador, es llegar al Campeonato Mundial, y alcanzar la medalla de oro que me falta, para poder tener todos los títulos de la AIBA, y como se dice, cerrar con broche de oro”, agregó.



