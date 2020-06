🎧🎬 Rock en la Cuba de los años 60 2020-06-25 16:22:02 / web@radiorebelde.icrt.cu / Pedro Rafael Cruz Gonzalez





Para satisfacción de muchos, John Lennon sigue tranquilamente instalado en un parque del Vedado y yo soy de los que estoy absolutamente convencido que no es un homenaje a Los Beatles, es un reconocimiento a toda una generación que tuvo que enfrentarse a la incomprensión en el campo de la música. Pero también estoy convencido, y lo defiendo con argumentos, que el león no fue tan fiero como lo pintan.



Con la visita de Los Rolling Stones a La Habana, mucho se habló internacionalmente de una prohibición con los ingleses en el país, al igual que con Los Beatles. Falso. No es cierto. Jamás hubo una censura especial con ambos grupos en específico; el lío era con la música extranjera en general.

Pero esta tierra es muy especial…



En esos años que se consideran más rigurosos, entre el ‘63 y el ’65, quizás, un disco de este cantante se vendió en todas nuestras discotecas, publicado especialmente por la Empresa de grabaciones y ediciones musicales. Así como lo oyen… la EGREM.



Es Johnny Restivo, un ilustre desconocido, nacido en el caliente barrio neoyorkino del Bronx, y aún no sé a quién se le ocurrió en Cuba emplearlo para lanzar al mercado nacional un disco suyo. Pero no fue solo Restivo, también se lanzó el inolvidable álbum Los 15 de Paul Anka y otro llamado Hit Parade de la Juventud, con una buena variedad de éxitos internacionales. Así mismo fue: tres discos de rock vendidos en las discotecas cubanas en aquellos años duros de los ‘60.



Claro que el que todos más recuerdan es Los 15 de Paul Anka. En aquellos días no había fiesta en que alguien lo llevara y lo hiciera sonar, y surgió el elemento simpático que cuando el disco empezaba -o sea, sonaba en los tocadiscos-, todos se paraban en atención. Claro, al disco se le llamó el himno nacional por estar en todas las fiestas.



Pero también hubo otro de este Johnny Restivo, un cantante norteamericano nacido el 13 de septiembre de 1943 en la ciudad de los rascacielos, que después se dedicó a trabajar en hoteles, clubes y cruceros de menor nivel, hasta que los años le hicieron bajar de Nueva York buscando el clima más cálido de la Florida.



Este fue el mejor tema de Johnny Restivo, el mayor éxito en su carrera, grabado cuando solo tenía quince años. Fue, repito, lo único que Johnny Restivo logró destacar, además quizás de un disco suyo en las discotecas cubanas.