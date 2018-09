Roger Machado: “Vamos a tratar de evitar los comodines”





Matanzas.- El conjunto que más ha permanecido en la punta en la 58 Serie Nacional de Béisbol ha sido Ciego de Ávila, quien en estos momentos comanda la tabla de posiciones con 18 sonrisas y solo 9 descalabros.



El piloto avileño Roger Machado, comentó a este reportero, una vez concluido el enfrentamiento ante los “Cocodrilos” en la urbe matancera, que para esta Serie realizaron una de las mejores preparaciones de los últimos años. “El resultado ha salido como esperábamos, aunque no estamos del todo satisfechos. Los muchachos se están entregando al máximo y lo más importante es que estamos en el primer lugar”, dijo el campeón olímpico de Atenas 2004.







El aporte de los cuatro primeros abridores del staf de la central provincia ha sido vital. Entre Vladimir García, Dachel Duquesne, Yander Guevara y Maikel Folch suman 15 de las 18 victorias del equipo. Sobre este particular Machado señaló que le ha sorprendido el rendimiento del zurdo del municipio de Florencia, quien después de cinco años sin lanzar clasifica, por su rendimiento, como uno de los mejores serpentineros del campeonato.



“No imaginábamos que Maikel nos pudiera estar ayudando de esa forma, eso nos da mucha alegría y creo que está para regresar a la selección nacional”.



El manager de los tres veces monarcas nacionales, manifestó que tratarán de evitar a toda costa los comodines, fase en la cual cayeron en la anterior campaña frente a los “Cazadores”.







Aunque restan seis sub-series para concluir la primera fase, Roger adelantó que tratará de llamar como refuerzos a dos jardineros, un jugador de cuadro y dos lanzadores.



“No podemos apresurarnos en buscar los refuerzos porque todavía falta. Hay varios conjuntos con posibilidades. Pero creo que estaría por ahí”.



Al ex receptor del equipo Cuba le gusta esta nueva estructura, donde se arrastran los resultados entre los que avancen y el que finalice en el primer lugar, pide primero.





