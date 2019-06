Rolando Acebal: Todos están listos para buscar el título

Rolando Acebal: Todos estn listos para buscar el ttulo



Rolando Acebal, Jefe Técnico del boxeo cubano. Foto: Internet



La Habana, Cuba.-El Jefe Técnico del boxeo cubano Rolando Acebal, dijo que aunque el pronóstico de este deporte de cara a los Juegos Panamericanos de Lima son siete títulos, los 10 hombres están preparados para buscar la medalla de oro.



Acebal, comentó a Radio Rebelde que antes de la cita multideportiva no tendrán participación en ningún evento, cumplimentarán la preparación con dos bases de entrenamiento, una en la altura en Ecuador y otra que será en Perú.



“En la primera de ellas vamos a buscar mayor capacidad de trabajo y concentración. Luego regresamos una semana a La Habana y después partimos hacia Lima para ir aclimatándonos al escenario de competencia. El día 22 de julio entraríamos a la Villa Panamericana”.







Rolando Acebal, señaló que la participación de los clasificados a Lima en la pasada Final de la Serie Nacional, celebrada en Camagüey, fue muy provechosa para cada una de las principales figuras.



“Los combates entre los integrantes de la preselección nacional fueron dirigidos, de acuerdo a los intereses del colectivo técnico. Ahora no hay eventos en ninguna parte del continente, todo el mundo está en bases de entrenamientos y creo que el objetivo se cumplió, que era que enfrentarán a rivales de nivel y que pelearan los tres asaltos”.



Sobre la presencia del tres veces monarca mundial Lázaro Álvarez en la nueva división de los 57 Kg, el Jefe del Colectivo de entrenadores la evaluó de excelente. “Hacía cuatro años que no hacía este peso.







Lo vimos muy bien, sin problemas con el peso, creo que está para empeños mayores. En los Panamericanos, él va estar pesando cerca de 60 kilos y después de los Juegos volvería a bajar a los 57”.



El Jefe de los entrenadores del boxeo en Cuba, manifestó que la meta de siete coronas, una más de las conseguidas en la edición de Toronto 2015, es bastante dura.



“No será un objetivo fácil. En el continente hay muchas individualidades que tienen figuras de consideración. El equipo está en buena forma y cualquiera puede coger el oro. Los que no están dentro del pronóstico de subir a lo más alto del podio son el 49 Kg Damián Arce, el 56 Osvel Caballero y el 75 Arlen López, que después de ganar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, no ha estado igual”.



Escuche la versión radial en nuestro Canal TeVeo



Del Autor