Roles insospechados





La Habana, Cuba.- Hoy hablamos de esos papeles que el cine entrega a unos actores, que a veces nos cuesta creer que los han aceptado.



El francés Alain Delon interpretó con dignidad un vaquero en la cinta “El Sol Rojo”, al lado de Charles Bronson y Toshiro Mifune, (no piensen mal, el actor japonés interpretó un samurái), pero el eterno galán esgrimió las pistolas, asaltó trenes y montó a caballo, como uno más del lejano oeste.



Era impensable que una actriz china interpretara uno de los símbolos de Japón en “Historia de una Geisha”, pero Ziyi Zhang lo hizo muy bien.







Volvemos al gran actor japonés Toshiro Mifune, aunque no lo crean él encarnó un campesino mejicano en “Ánimas Trujano”.



Los androides son personajes que resultan difíciles de representar, porque todavía, que sepamos, no existe ninguno con las características necesarias para ser ingenieros de vuelos espaciales, o que puedan sustituir a niños humanos.



Ian Holmes fue un androide asesino en “Alien”, Robin Williams también interpretó un androide casi humano para “El hombre bicentenario”.



Recientemente el guapo Michael Fassbender se convirtió en cruel androide con “Prometeus” (de la saga de “Alien”).



El gran actor español Luis Homar (sí, con hache) hizo las veces de robot doméstico dentro del filme “Eva”. En esa película vemos también una niña androide, que nos da sorpresas.



