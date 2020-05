🎧 Roma paga a sus traidores, pero los desprecia





Si alguien creyó que lo había visto todo, se equivoca solo estar muy atentos a las recientes declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien de forma despectiva se refiere a la labor de los médicos cubanos en plena batalla contra la pandemia de la Covid 19.



Almagro, sin escrúpulos, atacó además a la Revolución Cubana tildándola de “parasitaria” y “jinetera” al tiempo que con gran osadía se atrevió a evocar al apóstol José Martí…Él no oculta su absoluto descredito y ausencia de eticidad al desconocer la soberanía de Cuba y sugerir un cambio para su sistema de salud.



¿Decadencia de la propaganda anticubana o vedetización de la política?



Sus afirmaciones son parte del teatro anticubano que se gesta desde el exterior contra Cuba.



Escuche y descargue la versión radial en nuestro Canal iVoox.







Perversos… estampas de la traición y la desmoralización, juntos en el convite contra Cuba para falsear información y tratar de desacreditar a los galenos cubanos, quienes, en estos momentos, luchan contra la pandemia del coronavirus en Cuba y el resto del mundo.



Mentiras y rabia porque no pueden, a pesar de sus injurias, desacreditar a las brigadas médicas cubanas. Cambian todo, tergiversan, manipulan como lo evidencia su indisimulada subordinación imperial.



Para dirigir la OEA, además de hacer el ridículo, su secretario general necesita mentir, traicionar y participar del vergonzoso espectáculo organizado contra Cuba. Pero las realidades distan de sus blasfemias.



Más que médicos, como dijera, alguna vez, el Comandante en Jefe Fidel Castro, los médicos cubanos continuaran siendo celosos guardianes de lo más preciado del ser humano y Almagro y sus compinches deberían no lo olvidar el viejo refrán de que: Roma paga a los traidores, pero los desprecia.

Del Autor