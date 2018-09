Roman Polanski, un sobreviviente

Nos visitó trayéndonos su laureado filme “El pianista”, protagonizado por Adrián Brody, que por este trabajo recibió un premio Oscar.



Roman Polanski obtuvo por ese mismo largometraje la preciada estatuilla, pero no pudo recibirla durante la ceremonia de entrega, pues graves acusaciones de violación a una menor le impidieron entrar a Estados Unidos.



No soy una entusiasta del cine de terror, pero “El bebé de Rose Mary”, de Polanski, es la mejor que he visto. Allí brillaron Mía Farrow y John Cassavettes en una bien urdida trama, donde primaba el suspenso.



También ha dirigido “Cuchillo en el agua”, “Tess”, “Repulsión”, una versión magnífica de “Oliver Twist” y más recientemente “Masacre”, que solo necesitó cuatro actores para atraparnos, entre otros.



El hoy laureado director escapó de un condenado al exterminio ghetto de Varsovia, y más adelante logró huir de un campo de concentración nazi, donde fallecieron sus padres, víctimas de la cámara de gas.



Las vicisitudes no terminaron entonces, pues en un trágico hecho divulgado hasta el cansancio su esposa, la actriz Sharon Tate, fue asesinada, con varios meses de embarazo, en un asalto a su casa de Los Ángeles.



Polanski dijo. “No tengo motivos para ser pesimista. Ya he conocido el infierno de La Tierra”.





El Oscar bien ganado por “El pianista” al mejor director lo recibió de manos de Harrison Ford, al que dirigió en “Frenético”. El reconocido actor se lo alcanzó en París.



Si no han visto “El inquilino”, no se pierdan a Polanski en una actuación muy destacado, porque también es un buen actor.

Del Autor