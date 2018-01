Roy abrirá esta tarde el segundo juego (+Audio)





El talentoso pitcher derecho Roy Hernández abrirá esta tarde el segundo juego de la semifinal, Matanzas- Granma, en el estadio Victoria de Girón.



El serpentinero yumurino, que ha vencido dos veces en esta temporada a los Alazanes, mostró su satisfacción al ser designado por la dirección del equipo.



"Me lo he ganado con el trabajo que he realizado en la Serie, sé la importancia que tiene este juego, una buena actuación mía nos colocaría cerca de la final", dijo Roy y agregó: "He tenido la dicha de lanzarle bien dos veces a Granma, pero igual es un gran equipo y no puedo relajarme, al contrario, tengo que ponerle más interés", concluyó.



Roy ha tirado 14 entradas y dos tercio ante los campeones en esta campaña, y solo le han marcado dos limpias con diez ponches y tres boletos.



