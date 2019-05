Rumorean los demócratas inicio de un juicio político contra Trump

Rumorean los demcratas inicio de un juicio poltico contra Trump

El Burro demócrata, símbolo del Partido Demócrata de Estados Unidos



Cada vez son más las figuras del Partido Demócrata que reclaman abiertamente el inicio de un juicio político o 'impeachment', contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



La demanda en ascenso es el resultado de la ira entre la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, molesta porque el exabogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, no se presentó a una citación en el Congreso para que declarara sobre la presunta obstrucción del magnate a las investigaciones sobre la injerencia de Rusia en las últimas elecciones.



El departamento de justicia y la presidencia argumentaron que McGahn no estaba obligado a declarar, pero los legisladores demócratas amenazaron con llevar el caso a los tribunales.





Donald McGahn, exabogado de la Casa Blanca. (Al fondo)



McGahn fue quien entregó al fiscal especial, Robert Mueller, indicios de que Trump intentó torpedear la pesquisa sobre la supuesta trama rusa, pero el abogado siguió ahora las instrucciones de la Casa Blanca al no acudir ayer a la cita ante la Comisión Judicial de la Cámara de la Representantes.



La negativa de McGahn a comparecer fue la más reciente en una creciente lista de maniobras de la Casa Blanca para frustrar las investigaciones de la Cámara, controlada por los demócratas.



Ante esas acciones de la presidencia, el inicio de un juicio político o impeachment contra Trump comienza a ganar fuerza entre los demócratas, sobre todo después del mensaje de la estrella emergente del partido, la progresista Alexandria Ocasio Cortes.



En un mensaje por la red social Twitter, Cortes llamó a sus colegas demócratas de la Cámara de Representantes a hacer el trabajo y votar a favor del impeachment, dejando al Senado que corra por su cuenta.



Según reportes de prensa, el mensaje de Cortes ha calado ya en los legisladores más progresistas de los demócratas y avanza hacia el centro de la formación.





Alexandria Ocasio Cortes, estrella progresista emergente del Partido Demócrata.



De acuerdo con el diario The Washington Post, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, está a favor de abrir una investigación de impeachment, el primer paso en ese proceso.



Entre tanto, la miembro del mismo comité, Sheila Jackson Lee, declaró que presentará formalmente en las próximas 48 horas una demanda de investigación para el juicio político.



Sin embargo, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está en contra de un iniciar un impeachment a Trump, porque cree que ese proceso podría reforzar al presidente, si se reivindica como víctima de una cacería política.aa



Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes.



De hecho, las preocupaciones de Pelosi se reflejaron precisamente en un comentario de Trump por Twitter, donde el magnate denunció un acoso contra su presidencia.



"Ahora quieren impugnar al presidente Trump, aunque no haya hecho nada mal", y criticó el inquilino de la Casa Blanca, quien asegura que los demócratas basan todos sus argumentos en la investigación "ilegal" que lideró el fiscal Robert Mueller.



Trump remarcó que las conclusiones finales de la pesquisa confirmaron que el entorno del presidente no había conspirado con Rusia para alterar el resultado de los comicios de 2016.



Pero del lado demócrata se recuerda que la versión del texto censurado describió varios incidentes sobre intentos de Trump para obstruir la investigación, lo cual es constitutivo de un delito.



Incluso, Trump se ha negado a entregar al Congreso una versión completa del informe de Mueller y los documentos vinculados a esa indagatoria.



