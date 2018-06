Rusia y Arabia Saudita: los equipos que inauguran el Mundial

Los zares vienen preparando su mundial desde el fracaso de la Euro de Francia. Los directivos del fútbol ruso le encargaron la misión de guiar a la selección a Stanislav Cherchesov, portero internacional durante la década de los 90.



El nuevo entrenador trajo variantes tanto en lo táctico como en los nombres habituales que iban a cada una de las convocatorias. Cherchesov pasó a jugar con defensa de tres en vez de la acostumbrada línea de cuatro en el fondo.



Adiós dijeron los hermanos Berezutsky y su compañero en el CSKA Sergei Ignashevich y por ellos ganaron en protagonismo Kudryashov, del RubinKazan, y Dzhikiya, del Spartak de Moscú y Vasindel CSKA. Lamentablemente estos dos últimos se lesionaron a principios de años y se perderán la cita ecuménica lo que ha obligado a el míster a tener que colocar a varios jugadores fuera de posición para lograr mantener el sistema, sin duda la línea defensiva es la más débil dentro del equipo.





En la medular Rusia cuenta con varios hombres de cierto talento, pero ninguno con las prestaciones de pivote, el desencuentro de Cherchesov con Igor Denisov ha dejado huérfana a la selección de los “osos tricolores” de un recuperador de cierto nivel. Golovin, Erokin y los hermanos Miranchuk son jugadores que en posiciones interiores tienen calidad, dinámica, pero que sin balón suelen tener dificultades para ocupar bien los espacios. A la hora de la elaboración y del último pase,importante será Alan Dzagoevel que, a pesar de nunca dar el salto a una liga más competitiva, siempre ha mostrado ser el jugador diferente en el país euroasiático.



La zona ofensiva también ha sido lastimada por las lesiones, Aleksandr Kokorin se perderá el mundial por problemas en la rodilla. El jugador del Zenit era el delantero más completo del equipo, de mucha movilidad y capacidad en el uno contra uno, además de sumar una buena cantidad de goles. Así que la tarea de marcar las diferencias de cara a puerta será para Fyodor Smolov, delantero potente y rápido.



En resumen, la selección rusa tiene un sistema que a pesar de utilizarlo desde hace dos años todavía no le da seguridad defensiva, sobretodo en transición, pues sus defensores son lentos y todavía no están bien compenetrados dado los obligados cambios en el once y sus medios pierden generalmente el sitio tácticamente. A nivel ofensivo tienen algunos jugadores con cierta calidad, pero tampoco como para lanzar cohetes. Los rusos son un grupo un tanto limitado.





Los hijos del desierto vuelven a una cita universal después de dos ediciones sin participar. Lo hicieron clasificándose en el Grupo B asiático como segundos por detrás de Japón y superando a Australia.



Los sauditas son un conjunto que arribará al mundial con varios terremotos en su banquillo. El pasaporte ecuménico lo consiguieron con el holandés subcampeón en el 2010 Bert van Marwijk, pero terminada la fase de clasificación diferencias entre la federación y su cuerpo técnico derivaron en el cese del tulipán. El relevo lo ocupó el argentino Edgardo Bauza quien dirigió hasta dos equipos en la búsqueda de un boleto para el mundial (Argentina, Emiratos Árabes) y que tras cinco amistosos fue cesado por malos resultados.



A dos días del sorteo del mundial la federación saudí anunció al hispano-argentino Juan Antonio Pizzi que había fracasado con Chile en la clasificación por COMENBOL, y ojo quien sabe si en los próximos días hay otro bandazo de los dirigentes del fútbol saudí.

En cuanto al fútbol que practican los “halcones verdes, “son un equipo con varios hombres de talento, pero con poca experiencia internacional en ligas de nivel. La federación saudí le pago a varios clubes de La Liga para que varios de sus jugadores de la selección jugarán y se entrenarán con sus diferentes equipos. No obstante, está rara decisión, los jugadores árabes prácticamente si vieron cancha.



Sin duda serán uno de los equipos más débiles del mundial y ya haber clasificado es un lujo para este país. El jugador más interesante es Mohammed al Sahlawi quien lideró al equipo hacia el mundial anotando 16 goles en 14 partidos.

