Rusia celebra Día de la Victoria con más de 75 mil veteranos

Este 9 de mayo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha intervenido con un discurso en el inicio del desfile militar en la Plaza Roja de Moscú con motivo de la conmemoración del aniversario 74 de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, llamada en Rusia Gran Guerra Patria. "Les felicito en este día de orgullo y dolor, nuestra gratitud es ilimitada para los defensores de la patria que derrotaron al nazismo. Hoy están todos en el podio de la gran victoria", empezó su discurso Putin. El presidente dijo que la historia de Rusia es rica en logros heroicos, pero la victoria sobre el nazismo ocupa un lugar especial en ella. El jefe de Estado enfatizó que "las lecciones de la guerra pasada son actuales" y agregó que Rusia hará todo lo posible para garantizar su potencial de defensa. Putin instó a la comunidad mundial a crear un sistema de seguridad unificado para contrarrestar las amenazas y destacó que Rusia está abierta a cooperar con aquellos que están dispuestos a luchar contra el extremismo y el terrorismo. Como es tradicional, la Plaza Roja acoge un gran desfile con la participación de 13 mil efectivos, 130 vehículos y equipo militar. Dicho acto se suma a otros festejos que tienen lugar hoy en decenas de ciudades rusas.



El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a las fuerzas revolucionarias a impulsar una contraofensiva para derrotar las agresiones de Estados Unidos y sus lacayos de la derecha. Durante su habitual programa Con el Mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello recordó las enseñanzas del líder bolivariano Hugo Chávez, en función de promover una ofensiva que garantice la consolidación de la Revolución. Además, Cabello aseveró que el proceso revolucionario salió fortalecido del intento de golpe de Estado perpetrado el pasado 30 de abril por sectores de la oposición y un reducido grupo de militares desertores. En tal sentido, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela destacó la capacidad de movilización de las fuerzas populares, que acudieron al Palacio de Miraflores a defender el orden constitucional y mostrar su apoyo al presidente legítimo, Nicolás Maduro. También, Diosdado Cabello advirtió a los sectores de la extrema derecha promotores de una intervención militar extranjera, que esa postura no quedará impune de concretarse una agresión armada contra Venezuela. El dirigente socialista informó además en su programa televisivo sobre la detención del diputado Edgar Zambrano, vinculado a la intentona golpista liderada por el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó y el cabecilla opositor y prófugo de la justicia Leopoldo López.



El conteo de votos en Sudáfrica comenzó hoy luego del cierre de los colegios electorales, muchos de ellos abiertos hasta pasada la medianoche para dar cabida a todos los que se mantenían en fila para participar en estos comicios. Las elecciones generales celebradas la víspera en todo el país decidirán los 400 diputados del Parlamento Nacional, los integrantes de los gobiernos provinciales y el Presidente de la República. Cuando se había completado los cómputos del 25,66 por ciento de los más de 22 mil centros de votación, el gobernante Congreso Nacional Africano acumulaba el 55,04 por ciento de los votos, seguido de Alianza Democrática con el 26,04 por ciento. En tercer lugar, figura Movimiento por la Independencia Económica con el 8,23 por ciento del respaldo popular, mientras el Frente de la Libertad Plus, que defiende los derechos de la población afrikáner se mantenía en cuarta posición con 3,21 por ciento, por encima del tradicional Inkhata Freedom Party, con el 1,58 por ciento del favor de los votantes. No obstante, los analistas precisan que se trata de datos muy primarios que no permiten hacer predicciones adecuadas, aunque analistas políticos dan por segura la victoria del Congreso Nacional Africano.

Al cumplirse hoy 13 meses del encarcelamiento del dirigente de las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Jesús Santrich, congresistas de ese partido político exigieron su liberación como un gesto esperanzador para la paz de Colombia. Así se manifestó el legislador del partido FARC, Benedicto González, quien subrayó que mantener preso a Santrich es tener prisionero el Acuerdo Final y la paz misma. Además, González subrayó que ha sido exagerado el encierro de Santrich, pese a que nunca se han presentado las pruebas en su contra que decían poseer Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación. Es evidente el montaje judicial fabricado contra Santrich, señaló el legislador Benedicto González, y remarcó, que debe ser liberado para que pueda posesionarse en su curul en el Congreso de la República, a la que tiene derecho por el departamento Atlántico. Ana Teresa Badia Valdés, Nicolás Maduro, Estados Unidos, Venezuela, Donald Trump, Aragua, Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, FANB, Juan Guaidó, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.



