Rusia expresa enérgica protesta contra expulsión de sus diplomáticos

2018-03-27 09:44:23 / web@radiorebelde.icrt.cu

Rusia expresó una enérgica protesta contra la expulsión de más de 120 diplomáticos en los últimos días, incluidos el anunciado por 14 países europeos, Ucrania y Estados Unidos, y prometió una réplica a esa acción.



Expresamos enérgica protesta con motivo de la decisión sobre la expulsión de diplomáticos rusos adoptada por varios países de la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), señaló una declaración oficial de la Cancillería rusa.



El documento destaca “interpretamos este paso como inamistoso que no responde a las tareas e intereses de establecer las causas y encontrar a culpables del supuesto ataque químico contra el doble agente Serguei Skripal, ocurrido el pasado día 4 en la ciudad inglesa de Salisbury”.



Agrega además el texto que “el provocador gesto de solidaridad con Londres en el denominado 'caso de los Skripal' dado por estos países que se dejaron llevar por el Reino Unido, sin esclarecer siquiera las circunstancias de lo ocurrido, aviva la confrontación y tiende a escalar la situación”.



Rusia denunció que al lanzar acusaciones indiscriminadas contra la Federación de Rusia, sin dar explicaciones de lo ocurrido y con la renuncia para entablar una interacción eficaz, las autoridades británicas de hecho adoptan una postura preconcebida, sesgada e hipócrita.



Se trata del atentado contra la vida de ciudadanos rusos en el territorio del Reino Unido, señala la nota en alusión a Skripal y su hija Julia.



La cancillería subrayó que pese a nuestras reiteradas peticiones remitidas a Londres, la parte rusa no dispone de información alguna sobre el particular.



Moscú considera que “tampoco disponen de datos objetivos y exhaustivos los aliados de Londres que se aferran ciegamente al principio de unidad euroatlántica en menoscabo del sentido común, de las normas de un diálogo interestatal civilizado y los principios del Derecho Internacional.



La cancillería concluye advirtiendo que “es obvio que el paso inamistoso dado por este grupo de países no pasará inadvertido y tendrá su réplica por nuestra parte”.



(Haciendo Radio)