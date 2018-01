Rusia no ejecutará sanciones unilaterales de EEUU contra Pyongyang

2018-01-27 11:36:04 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Ministerio de Exteriores de Rusia enfatizó que Moscú no tiene ninguna obligación para poner en práctica las sanciones unilaterales que EE.UU. ha impuesto contra Corea del Norte y que solo respeta las que están ratificadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Publica Hispantv que el vicecanciller ruso, Ígor Morgúlov, aseguró que Rusia no va a expulsar a los ciudadanos norcoreanos luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidiera el miércoles un nuevo régimen de sanciones contra 9 entidades y 16 individuos radicados en China, Rusia y otros lugares por sus vínculos con el Gobiernos norcoreano. Entre tanto, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, Konstantín Kosachov, aseveró que “no hay ningún doble juego” por parte Kremlin y que sigue comprometido con las aprobaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cuanto a Pyongyang. Kosachov añadió que el sector privado ruso también respeta las restricciones, no obstante, no rechazó que haya algún empresario, tal como puede ser en cualquier parte del mundo, que intente esquivar las sanciones. En este caso, afirmó que los servicios de seguridad van a mostrar la reacción debida. El senador ruso explicó de esta manera sobre una noticia que la agencia británica Reuters divulgó el jueves, donde alegó que Corea del Norte ha podido evadir las sanciones y ha exportado su carbón a Japón y Corea del Sur, mediante la ayuda de Rusia. En otro momento de sus declaraciones, recalcó que los norcoreanos seguirán con sus actividades nucleares y misilísticas mientras existan acciones injerencistas en su contra, pues arremetió contra Estados Unidos por intervenir en los asuntos internos de otros países, como “una herramienta en su política exterior”. (HispanTv)



Declara Jorge Arreaza que el Gobierno español lidera ataques contra Venezuela



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó este viernes al Gobierno español de liderar una red de ataques y sanciones contra su país para "dinamitar el diálogo y generar violencia", destaca Telesur. Arreaza aseguró en su cuenta de Twitter, "Llama la atención la victimización hipócrita del Gobierno español, procurando solidaridades, tras liderar una red de ataques y sanciones contra Venezuela, para dinamitar el diálogo y generar violencia". El diplomático manifestó que el Gobierno de España, dirigido por Mariano Rajoy, ha estado siguiendo órdenes del presidente estadounidense Donald Trump. Asimismo, destacó que Venezuela actuó en defensa de su soberanía tras declarar persona non grata al embajador del Reino de España, Jesús Silva Fernández, ante las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país. En un comunicado, la Cancillería venezolana rechazó las declaraciones de Rajoy sobre "las medidas restrictivas que ha aplicado de manera errática y unilateral la Unión Europea contra altos funcionarios y jefes de poderes públicos venezolanos". El jefe del Gobierno español afirmó el pasado miércoles que las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra dirigentes venezolanos son "leves", pero "muy merecidas". (Telesur)



Anuncia Turquía nueva ofensiva contra posiciones kurdas en Siria



El Ejército de Turquía anunció una nueva ofensiva contra objetivos de las Unidades de Protección Popular, apoyadas por Estados Unidos, instaladas en el norte de Siria, pese a las advertencias del Gobierno de Damasco sobre la violación de su territorio. Indica HispanTv que la nación árabe ha vuelto a atacar este sábado las posiciones de las fuerzas kurdas en las inmediaciones de la ciudad siria de AFRÍN, informó el Ejército turco. En la nota, el Ejército turco defiende los asaltos como su derecho legítimo de autodefensa en respuesta a los ataques provenientes de esa región por parte de las milicias kurdas. Mientras, Damasco ha rechazado la intervención turca en su territorio. El comunicado precisa que los bombardeos turcos apuntaban a unos campamentos y refugios de las milicias kurdas en la citada urbe, pero no ha ofrecido más detalles al respecto. Según informó la agencia rusa de noticias SPUTNIK los ataques turcos han golpeado siete campamentos de refugiados en la región, dejando varios civiles muertos y heridos, incluido niños. El Ejército turco inició las últimas horas del miércoles bombardeos contra las posiciones kurdas y siguió con sus ofensivas tanto el jueves como el viernes, haciendo caso omiso a las llamadas de Washington de no atacar a sus aliados en el país árabe. (HispanTv)



(Haciendo Radio)