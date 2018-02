Rusia no tolerará los ataques terroristas contra la capital siria

Rusia advirtió de nuevo, y esta vez, por boca del mismo Vladimir Putin, que no tolerará más ataques de los terroristas contra la capital de Siria, Damasco, desde el enclave que ocupan los yihadistas en Guta.



En una reunión en Moscú con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, Putin explicó que desde Guta siempre se han lanzado contra Damasco hasta 80 disparos con proyectiles y morteros al día, muchos de los cuales acaban incluso en el territorio de la Embajada rusa y de la oficina comercial.



“¿Acaso vamos a soportarlo hasta el infinito?", preguntó Putin, con una interrogante que expresó al mismo tiempo una dura advertencia, precisamente cuando transcurre el segundo día de una tregua impulsada por el mandatario en Guta, con vistas a implementar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, para un alto el fuego de treinta días en toda Siria, destinado a operaciones humanitarias.



Como parte del compromiso ruso y de conjunto con el gobierno sirio, desde el martes y por los próximos días se abre un corredor humanitario para que los civiles puedan abandonar Guta, situada en las afueras de Damasco.



Sin embargo, tal y como sucedió ayer, los terroristas que controlan Guta volvieron a disparar morteros contra las posiciones de las tropas gubernamentales en la región del corredor humanitario.



Desde este martes, y al igual que hoy miércoles, por intermedio del mismo Vladimir Putin, Rusia está advirtiendo que no tolerará más ataques de los terroristas en Guta, mientras las potencias occidentales continúan silenciando la actuación de los extremistas, convertidos de hecho en sus aliados.



Como parte de una ofensiva rusa contra la persistente campaña occidental antisiria, el canciller ruso, Serguei Lavrov, denunció que Estados Unidos acusa falsamente a Damasco del uso de armas químicas en Guta.



Lavrov acusó a Washington y sus aliados de utilizar cínicamente afirmaciones infundadas sobre las sustancias tóxicas, como un instrumento de la ingeniería geopolítica contra el gobierno de Bashar al Assad.







A su vez, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, calificó también de vulgar farsa que Assad emplee armas químicas contra la población civil en Guta, a la hora de combatir a los terroristas que controlan ese enclave en las cercanías de la capital siria.



Konashénkov subrayó que los representantes de la ONU en Damasco con acceso libre a Guta, No han encontrado ninguna prueba de la veracidad de las acusaciones contra el gobierno de Siria.



Prueba de que está en marcha una nueva conjura de Occidente es que el canciller del Reino Unido, Boris Johnson, declaró ayer que su país puede empezar a atacar a las fuerzas gubernamentales sirias, si se comprueba el uso de armas químicas contra civiles.



Mientras, sin presentar evidencias, Estados Unidos responsabilizó al Gobierno de Bashar al Assad, de emplear sustancias tóxicas y acusó a Rusia de encubrir a las autoridades sirias.



