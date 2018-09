Rusia veta un informe sobre nuevas sanciones a Corea del Norte

El representante permanente de Rusia en Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, citado por la agencia Ria Novosti, comunicó este jueves que Moscú decidió congelar en el Consejo de Seguridad la aprobación de un informe sobre sanciones contra Corea del Norte, hasta tanto se realicen modificaciones en el documento. Rusia y otros países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU están preocupados por las constantes filtraciones que tienen lugar en dicho Comité, indicó el diplomático ruso. Nebenzia dijo que hubo un candente debate sobre el informe realizado por el Comité para asuntos de Corea del Norte. Y añadió que la decisión fue suspender la discusión sobre la adopción del informe, debido al desacuerdo con una serie de disposiciones y por la forma en que se está trabajando en ello. El representante ruso agregó que algunos países han obstaculizado la investigación sobre la forma en que se filtran esos informes realizados por dicho Comité. (Russia Today)



Pudiera Tribunal Superior Electoral de Brasil decidir hoy destino de candidatura presidencial de Lula



El destino de la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva pudiera quedar decidido hoy, cuando el Tribunal Superior Electoral de Brasil se reúna en sesión extraordinaria convocada por su titular Rosa Weber. La agenda de la reunión contiene, hasta el momento, el análisis de otros dos pedidos de registro de aspirantes a la Presidencia de la República, señala el sitio web del Tribunal Superior Electoral y aclara que la misma está sujeta a alteraciones. Las dos candidaturas que serán examinadas son las del ex gobernador de Sao Paulo y representante de la coalición Para Unir a Brasil, Geraldo Alckmin, señalado como el candidato del golpe parlamentario-judicial perpetrado en 2016 contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff, y la del demócrata-cristiano José María Eymael. Fuentes periodísticas sostienen que además será analizado el pedido de la defensa del ex dignatario brasileño para que éste pueda participar del horario electoral gratuito, el cual entrará en vigor este propio viernes, e incluso que el Tribunal Superior Electoral pudiera aventurarse ya a definir el futuro de su candidatura. (Prensa Latina)



Afirma vicepresidenta de Nicaragua que el pueblo de su país no bajará la cabeza



El pueblo altivo y luchador de Nicaragua no bajará la cabeza, afirmó la vicepresidenta, Rosario Murillo, al condenar los actos terroristas perpetrados durante el fallido golpe de Estado que provocó la muerte de 198 personas. Indica Prensa Latina que de acuerdo con Murillo, hay grupos políticos en el país que “se amargan la vida cuando ven que el pueblo no baja la cabeza, ni la va a bajar porque es un pueblo digno de Andrés Castro, de Rubén Darío, de Augusto Cesar Sandino, pueblo grande, invencible”, señaló la vicemandataria. Las declaraciones de la vicemandataria llegan en un contexto en el que grupos opositores viajan a Washington para pedir a senadores y congresistas norteamericanos del ala más radical del Partido Republicano y la administración de Donald Trump que impulsen un bloqueo económico y sanciones contra el gobierno sandinista. (Prensa Latina)



Pretende Irán normalizar comercio para salvar acuerdo nuclear



Reseña Prensa Latina que el gobierno iraní recaba normalizar relaciones económicas para salvar el acuerdo nuclear, precisa un mensaje del canciller Mohamad Yavad Zarif, reproducido hoy por redes sociales. 'Si el objetivo es salvar el acuerdo nuclear, la única opción es normalizar las relaciones económicas con Irán', escribió Zarif. Y agregó en su mensaje, '...no hay escapatoria para reunir coraje y cumplir con Irán en lugar de hacer demandas extrañas'. La nota del jefe de la diplomacia iraní coincidió con la oncena confirmación de la Organización Internacional de Energía Atómica de que la nación persa cumple sus obligaciones del acuerdo nuclear suscrito en 2015 con seis potencias mundiales. Zarif denunció que la retirada de Estados Unidos del pacto y posterior reimposición de sanciones antiiraníes, obliga a un reajuste de conducta y política de Teherán. (Prensa Latina)



Raptan terroristas a niños para fabricar asalto químico en Siria



La cadena de televisión libanesa Al Mayadeen, citando anónimamente a fuentes locales, reportó el jueves que los elementos extremistas han secuestrado en las últimas semanas a más de 24 niños en la localidad de Yisr Al-Shuqur, para utilizarlos en un fabricado asalto con armas químicas en esa provincia siria. Para realizar el acto provocativo, los terroristas han trasladado últimamente un gran cargamento de materiales tóxicos a una cárcel en Yisr Al-Shuqur mediante el cruce fronterizo de Al-Hasaniyah, que conecta a Idlib con Turquía, indicaron las fuentes. Las autoridades de Rusia y Siria han alertado en los últimos días del plan terrorista, diseñado por ciertos Estados occidentales, para lanzar un falso ataque químico en Idlib, y justificar así una agresión de Estados Unidos y sus aliados europeos contra el territorio sirio. (HispanTv)



Rechazará Abbas ante la ONU plan norteamericano-israelí para Palestina



El presidente palestino, Mahmud Abbas, declarará ante la Asamblea General de la ONU su oposición al plan de paz que impulsa el gobierno estadounidense de Donald Trump, dijo el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riad al Malki. Según la agencia de noticias estatal palestina Wafa, Malki, el líder palestino expresará su "rechazo categórico" a lo que denominó el "plan de paz estadounidense-israelí" y a los planes de "liquidar la causa palestina con el llamado pacto del siglo". Abbas y el Gobierno palestino rechazaron la mediación en solitario de Washington en el proceso de paz, tras dejar de ser considerado un socio imparcial al reconocer Trump a Jerusalén como capital israelí el pasado diciembre y el traslado en mayo de su Embajada de Tel Aviv a la ciudad santa, cuya parte oriental está ocupada a los palestinos desde 1967. (RHC)



