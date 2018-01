Ryan Giggs: de vuelta a las canchas





Ryan Giggs, uno de los íconos del estadio Old Trafford y de club inglés Manchester United, es noticia nuevamente.



No volverá a jugar dentro de los terrenos, pero estará en el borde, afuera, detrás de la línea… en el banquillo.



Después de tantas especulaciones, al fin se hizo oficial: será el nuevo director técnico de la selección de Gales, su tierra de origen, por cuatro años. Sustituirá a Chris Coleman, quien hizo historia con Gales al llegar a semifinales, pero no pudo clasificar al Mundial de Rusia 2018, por lo que ahora dirige el Sunderland, equipo que milita en la segunda división del fútbol en Inglaterra.



Giggs, quien fue censurado por priorizar su carrera en Los Diablos Rojos de Manchester por encima de su selección, expresó que esta vez no podía dejarla pasar la oportunidad de entrenar a Gales. En sus tiempos de jugador, disputó 64 partidos internacionales entre 1991 y 2007.



Para muchos carece de experiencia. Y es cierto, solo trabajó como preparador principal en la temporada 2013-2014, cuando dirigió los últimos cuatro partidos del Manchester United, tras el despido de David Moyes. Entonces obtuvo un balance de dos victorias, un empate y una derrota.







En las siguientes dos campañas permaneció en el club de sus amores como asistente del técnico holandés Louis van Gaal, hasta que contrataron al portugués José Mourinho.



Y ahora vuelve a su tierra de origen, donde le criticaron duramente, pero siempre le reconocieron que nunca cambió su selección, a pesar de las constantes presiones llegadas desde Inglaterra para reclutarlo.



Ryan Giggs, leyenda del Manchester United y del fútbol, es el nuevo entrenador de la selección de Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

¿Podrá llevar a Gareth Bale y compañía a Qatar 2022? pic.twitter.com/sX8axzEFdm — ¿A quién le vas? (@AQuienLeVasTD) 15 de enero de 2018

Del Autor