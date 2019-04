Sábado con Acosta Danza en la calle Línea

Sbado con Acosta Danza en la calle Lnea

La compañía Acosta Danza y su Academia actuarán de manera extraordinaria este sábado 27 de abril en plena calle Línea, como parte de la inauguración del Corredor Cultural de La Habana que distinguirá a esta importante avenida de El Vedado capitalino. A partir de las siete de la noche, bailarines y estudiantes dirigidos por el reconocido Carlos Acosta, realizarán un pasacalle con improvisaciones danzarias, que comenzará en la calle Paseo y hará un alto frente a la sede de la compañía ―Línea, entre 4 y 6― donde se interpretará la pieza Twelve, del español Jorge Crecis. Estás actividades serán realizadas en el marco de la XIII Bienal de La Habana, principal evento de las artes plásticas en el país. Este mismo sábado, a las ocho y media de la noche, Acosta Danza presentará la obra Soledad, de Rafael Bonachela, en el Teatro Mella, en una Gala dedicada a los Premios Nacionales de Danza que integra la jornada “Los días de la danza”.



Presentan video clip por los 500 de La Habana



Con la presencia del Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y el presidente del Gobierno, Reinaldo García Zapata, se realizó este jueves la premier del vídeo clip Por siempre Habana mía de Ricardo Leiva, en homenaje a los 500 años de la capital, publica Radio Reloj. Sobre la obra, dirigida por Asiel Babastro, Torres Iríbar expresó: en esa canción hay magia, ilustra La Habana y nos crea el compromiso de hacer por ella lo más grande. Para el músico santiaguero Ricardo Leiva escribir una canción por el aniversario 500 de la ciudad constituyó todo un reto, el cual a su decir asumió con el temor de no darle a los habaneros lo que merecen. Explicó que tuvo la suerte de contar con el apoyo de un gran número de músicos, quienes cooperaron y brindaron todo su amor por la canción cómo: Frank Fernández, Beatriz Márquez, Alxander Abreu, Isacc Delgado, Yomil y el Dani, entre otros.

Bajo la autoría musical de Ricardo Leyva, "Por siempre, Habana mía" 🎼 le canta al aniversario 500 y agrupa a exponentes de la música 🇨🇺 como Beatriz Márquez, Pedrito Calvo, Isaac Delgado, Frank Fernández, Alexander Abreu, Los Zafiros y Yomil y el Dannyhttps://t.co/Ofol6zaSzl — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) 26 de abril de 2019

Comienza nueva edición de la Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá



La XV edición de la Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá tendrá lugar desde hoy 26 de abril hasta el lunes 13 de mayo en todas las provincias del país. Organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) y sus filiales provinciales la Feria se dedica a todas las madres cubanas, al aniversario 60 del triunfo de la Revolución y a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana. La sede capitalina de la ya habitual propuesta será en esta ocasión en Pabexpo, que abrirá sus puertas, a las 11:00 a.m., y ocupará las salas B y C, todos los días hasta el sábado 11, desde las 10:00 a.m., hasta las 7:00 p.m., excepto el miércoles 1ro. de mayo. La venta de artículos utilitarios de artesanía –el fuerte del evento– será acompañada de una atractiva oferta cultural. El FCBC, anuncia, que entre las próximas acciones del Fondo se encuentra la realización, por vez primera de la Feria Arte para Papá, la cual esperan efectuar entre el 1ro. y el 16 de junio.



Dedicará Ballet Nacional de Cuba su temporada al Premio Nacional de Danza 2019



El Ballet Nacional de Cuba dedicará su temporada, desde hoy hasta el domingo, en el Gran Teatro de La Habana «Alicia Alonso» al Día Internacional de la Danza y al Premio Nacional de Danza 2019, al maestro Adolfo Roval. Hoy viernes 26 y sábado 27, 8:30 pm., y el domingo 28, 5:00 pm. se podrán ver Próspera, de Cathy Marston, Canto vital obra que ha sido remontada por el maestro Lázaro Carreño, Vestida de nit , de la c oreógrafa española María Rovira Y cierra el programa Majísim. El programa lo integran además Espartaco [Dúo de amor], de Azari Plisetski, Valsette [Versión de Nuestros valses]; Coreografía de Vicente Nebrada, e Invierno, Coreografía de Ely Regina Hernández. El sábado 27 se hará, de manera especial, la entrega del Premio Nacional de Danza 2019 al maestro Adolfo Roval, en el escenario de la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana «Alicia Alonso».



Presentaciones del Ballet de Camagüey por el Día Internacional de la Danza





El Ballet de Camagüey se presentará en el Teatro Principal, de esa ciudad, en las noches de hoy viernes, el sábado y domingo, como parte de la jornada dedicada al Día Internacional de la Danza, a celebrarse el 29 abril. Para la ocasión se estrenarán la suite del ballet Bayadera, esta vez coreografiado por la bailarina principal Sarah de Miranda, además de “El Cáliz” y “Cuando el amor se acaba”, del joven bailarín Jonahtan Pérez, y de Susel Álvarez, la primera solista del Ballet de Camagüey, respectivamente. El Conjunto Artístico Maraguán, de la Universidad de Camagüey y la compañía flamenca Andarte, también actuarán el domingo junto a la segunda compañía de danza clásica creada en Cuba. El Día Internacional de la Danza fue instituido en 1982 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y coincide con la fecha del natalicio del bailarín francés Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno.



Concierto Todo Frank





Concierto del maestro Frank Fernández, este domingo 5 de mayo en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional a las 5 de la tarde, para celebrar sus 60 años de vida artística. “A propósito de celebrar este doble aniversario, 75 de mi nacimiento y 60 años de vida artística, he preferido además de participar como intérprete y compositor, permitirles a amigos muy queridos y de altísimo nivel artístico nacional e internacional, que me den a través de su arte, una muestra del cariño que nos une." Los solistas invitados serán Ulises Aquino, Laritza Bacallao, Frank Ernesto Fernández, Yuri Hernández, Jesús Lara, Irene Rodríguez, Viengsay Valdés. También estarán presentes la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional de Cuba, Opera de la Calley el Cabildo del Son.



Sábado del Libro especial celebra cumpleaños del ICL con textos de Carpentier



El espacio Sábado del Libro se hará eco de las celebraciones por el aniversario 52 de la fundación del Instituto Cubano del Libro (ICL), con el lanzamiento de los éxitos literarios Los pasos pedidos y El arpa y la sombra, del destacado escritor cubano Alejo Carpentier. Odalys Brosa Nápoles, directora de Comunicación del ICL, dijo en exclusiva a la ACN que este será un Sábado del Libro especial porque se harán coincidir los festejos por el cumpleaños del instituto, con un homenaje a Carpentier en ocasión del aniversario 39 de su desaparición física. Según la especialista, ambos títulos llegarán el 27 de abril próximo al espacio sabatino de la Calle de Madera, de la habanera Plaza de Armas, de la mano de la Editorial Letras Cubanas y la Fundación Alejo Carpentier, en la fecha de creación de la entidad rectora de la edición, la comercialización y la promoción de libros y publicaciones seriadas en Cuba. A las 11 de la mañana tendrá lugar la cita con estas significativas piezas del notable intelectual cubano, las cuales serán presentadas por el Profesor Titular de Literatura Iberoamericana y decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, José Antonio Baujín, y la ensayista, narradora y profesora universitaria Margarita Mateo. Brosa Nápoles informó, además, que mañana viernes el ICL será agasajado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), con el lanzamiento de la edición única de una revista dedicada al cineasta cubano Santiago Álvarez, en el Centro Cultural Dulce María Loynaz. La directora de comunicación del instituto explicó que, en la ocasión, pactada para las 10 de la mañana, se entregarán ejemplares de la mencionada revista conmemorativa a Premios Nacionales de Literatura y Edición en homenaje a su destacada trayectoria en las letras cubanas. Dicha actividad se incluye también, argumentó, en el programa de acciones confeccionado por el ICAIC para festejar en este 2019, el aniversario 60 de su fundación.



