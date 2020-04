En Audio: Sabroso llega a 79 años y sigue adelante

La Habana- Este 17 de abril Roberto Pacheco no podrá celebrar su cumpleaños 79 como hubiese querido. La COVID-19 le ha obligado a postergar una de las cosas que más disfruta, reunirse en su casa con familiares y amigos.



Llevar a su vida personal una de las frases que lo ha inmortalizado, café poquito, cigarro ninguno, ron con moderación, resulta una de sus pasiones.

Pacheco, al ser de la población identificada como vulnerable a la COVID-19 tiene que estar “quieto en casa”.

He buscado la forma de mantenerme activo dentro de la casa. Me he sentido un hombre realizado, especialmente por la cercanía que siempre he tenido con el pueblo a través del programa Deportivamente y las peñas deportivas. Ha sido un placer estar en Cuba, haber conocido a Fidel y ser parte de esta Revolución.