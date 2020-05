Sacrificio, Voluntad, Perseverancia hacen de Yarisley una atleta increíble

Sacrificio, Voluntad, Perseverancia hacen de Yarisley una atleta increble

El sacrificio y la perseverancia se unen para que lleguen buenos resultados. Con cada salto reta al padre tiempo y vence las críticas. Su sonrisa define todo el orgullo que su nación siente por ella, el carisma apadrina la personalidad de una atleta especial, su nombre: Yarisley Silva.



Desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartegena 2006 la pinareña no ha dejado de brindarnos históricos momentos. Su medalla de plata en ese entonces inauguró un medallero que muy pocas pueden coleccionar.



Medallas más importantes:



Triple campeona panamericana (Guadalajara-2011), (Toronto 2015), (Lima 2019)





Doble campeona centroamericana (Veracruz 2014) (Barranquilla 2018)





Campeona Mundial (Bejín 2015)





Campeona Mundial Pista Cubierta (2014)





Sub titular olímpica (Londres 2012)

Yarisley asistiría al campeonato Mundial bajo techo de Nanjing este año, pero este quedó suspendido a causa de la COVID-19. A pesar de la suspensión del evento, la antillana demostró que estaba lista para la temporada (indoor). Dos competencias en febrero proyectaron la gran forma que poseía la atleta de 32 años. El 19 de febrero, en el meeting de Lieving terminó tercera con un salto de 4.73 metros, cuatro días más tarde concluyo segunda en el All Star de la pértiga (indoor) saltando 4,74 metros.

La cubana no lograba sobrepasar más de 4.72 metros en dos competiciones bajo techo desde el 2013, cuando se alzó sobre los 4.82 metros en Des Moines (EE. UU) y 4.78 metros en Stockholm (Suecia).



Yarisley no era favorita para coronarse en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero eso no quita la posibilidad a la cubana para que llegue al podio y sorprenda una vez más. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos y del Campeonato Mundial Bajo techo para 2021 pueden jugar en contra y a favor de nuestra garrochista. Primero porque su edad aumentará y necesitará otra preparación física y mental, ahora, las adversidades no son obstáculos en la vida de Silva, así que aprovechará al máximo cada salto antes de llegar a ambas citas.



Con la noticia que World Athletics reajustó su calendario entre los meses de agosto y octubre, la oriunda de la ciudad del tabaco, puede tomarlo como una etapa preparatoria. Al final sus grandes metas son el próximo año y eso puede ser una ventaja.



Nunca dejen de respaldar a una guerrera, porque las guerreras nunca se rinden. Yarisley nos demostró una vez más de que está hecha en sus últimas competencias y estoy seguro que seguirá obteniendo cada marca que se proponga.

