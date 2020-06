Salir también de Guatepeor

Salir tambin de Guatepeor

Casi medio año transcurrió ya de este 2020 y resulta evidente que la economía cubana no marchará por los rumbos que estaban previstos en su plan anual.



Ya lo decía en el más reciente Consejo de Ministros el titular de Economía y Planificación, que sin turismo y con un recrudecimiento del bloqueo, no es posible esperar que nada pase, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz.



No obstante, una revisión de los conceptos fundamentales que en diciembre pasado fundamentaron las proyecciones económicas para el actual ejercicio, revela que los ajustes a realizar guardan más relación con las dimensiones del problema que con la definición de principios o prioridades.



Quizás por eso a estas alturas de junio, luego de tres meses de enfrentamiento a la epidemia del nuevo coronavirus en el país, las afectaciones para la ciudadanía, aunque notorias, no son lo dramáticas que podrían haber sido.



Pero también es cierto que los efectos negativos serán acumulativos, como consecuencia de un contexto internacional de crisis económica, por lo cual debemos prepararnos para peores escenarios.



Ya sabemos que las importaciones planificadas, que en un 40% consistían en alimentos y combustibles, serán casi imposibles de concretar. Por eso la estrategia enunciada de otorgar los mayores recursos posibles a la agricultura y a la industria nacional cobra todavía mayor importancia.



En tal sentido, pasan a ser esenciales los proyectos de desarrollo local. Sin dudas, en la actual circunstancia habrá que potenciar al máximo la iniciativa municipal, con mínimos recursos e inversiones.



Sobre este otro aspecto del proceso inversionista está clara la decisión de no detener las obras que vinculan con los principales programas de desarrollo, como las hidráulicas y las relacionadas con la generación eléctrica, así como con las exportaciones del país, aunque sí se plantea posponer las menos avanzadas y solo dar prioridad a las que estén próximas a su culminación.







El ahorro, un recurso infinito de todos los tiempos con el cual todavía tenemos muchas cuentas pendientes en Cuba, emerge como otro asunto crucial, pero sobre bases distintas.



Las propias respuestas organizativas y laborales que el gobierno implementó como parte del plan nacional de control y prevención de la Covid-19, dejan muchas pistas y lecciones sobre maneras de hacer lo mismo, e incluso más, con menos gastos, y hasta con mayor efectividad o eficiencia.



El necesario incremento de las exportaciones, otra asignatura donde no tenemos las mejores calificaciones, definirá en gran medida no solo la dimensión mayor o menos del golpetazo económico que nos viene encima, sino la posibilidad de superarlo de un modo más rápido, si somos capaces de aprovechar bien las oportunidades.



Pero para ello habrá que acelerar transformaciones ya incipientes en la forma de identificar rubros exportables y, sobre todo, de descentralizarlas y apoyarlas, para motivar directamente a quienes produzcan y vendan en el exterior.



Este 2020 partía con un pronóstico de bajo crecimiento económico de alrededor del 1%, lo cual casi seguramente no podremos conseguir. No obstante, aunque estamos en un escenario enredado que nos recuerda aquel viejo refrán sobre “salir de Guatemala”, todavía hay capacidad para reinventarnos y conseguir, también, salirnos de Guatepeor.



