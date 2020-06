Salón fotográfico Cuba al Natural, esta vez en el ciberespacio

Saln fotogrfico Cuba al Natural, esta vez en el ciberespacio

2020-06-01 18:08:55 / web@radiorebelde.icrt.cu





El quinto Salón Provincial de Fotografía Cuba al Natural abogará por el ciberespacio para visibilizar el trabajo de profesionales y aficionados que encuentran en la imagen un formato válido para comunicar las bellezas y el respeto hacia el entorno. La convocatoria promovida por la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en el municipio de Cárdenas y el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, constituye tradicional saludo al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Una treintena de materiales, acordes a las categorías flora y fauna, y sociedad-naturaleza, recibió hasta la fecha el comité organizador por vía digital. El plazo de admisión vence el día de mañana, 2 de junio.



Revista turística inicia serie sobre lugares de Cuba



La revista especializada Buen Viaje a Cuba acaba de estrenar en su sitio web una serie titulada Redescubriendo Cuba, con publicaciones cada viernes. De acuerdo con su editora, Mara Roque, la intención de esos contenidos digitales es divulgar temas de interés para todo tipo de turistas, a fin de motivar la inclusión de nuestro país en próximos viajes, una vez superada la situación provocada en el mundo por la COVID-19. Bajo la premisa de: Mañana viajaremos…hoy hacemos planes, la revista Buen Viaje a Cuba inició su nueva serie con reseñas de diez museos, como el de Historia Natural de Pinar del Río; el Farmacéutico de Matanzas y el del Ron en La Habana. También invita a conocer el Museo Memorial del Che Guevara en Santa Clara; el Museo Emilio Bacardí de Santiago de Cuba y el Museo Romántico de Trinidad.



Trío Hemisphaeria presentará próximamente su primer disco



Para el 12 de junio próximo se espera la difusión, en las plataformas iTunes y Spotify, del primer disco del trío Hemisphaeria, integrado por Marcos Madrigal en el piano, el cellista Roberto Mansueto y la soprano Damiana Mizzi. El fonograma, al que contribuyó especialmente el flautista Andrea Oliva, toma su título de una obra del compositor inglés James Francis Brown, escrita en 2011 para soprano, flauta cello y piano, luego de que el autor descubriera que Camille Saint-Saens, además de haber sido un destacado compositor, también publicó un libro de poemas. Podrán escucharse dos obras del francés Maurice Ravel para voz, piano, cello y flauta, y de la rumana Liana Alexandra.



Rapero argentino pide fin del bloqueo



Con un video que demuestra la dura realidad de la región y resalta las constantes mentiras que se tejen contra Cuba y Venezuela, el rapero argentino Daniel Devita pidió el fin del bloqueo contra esas dos naciones. Conocido como el Rapero del Pueblo, Devita señala esa supuesta libertad que pregonan ciertos sectores de los países capitalistas en un material en el que intercala con imágenes la cruda realidad de América Latina, con cientos de personas en las calles con hambre, productos de políticas en detrimento de los que menos tienen. La pieza surgió de la enorme cantidad de mentiras que se vierten sobre Cuba y Venezuela, donde vemos orquestadamente cómo tirotean la embajada cubana en Washington y aparecen mercenarios intentando invadir y capturar al presidente de Venezuela.



Pablo Milanés prepara dos discos



El cantante cubano Pablo Milanés es una de las estrellas musicales más admiradas por varias generaciones, por lo que recibir música escrita y producida por él es una de las cosas más esperadas por sus seguidores. Recientemente el músico reveló que está aprovechando la cuarentena para preparar un nuevo disco, que grabará acompañado únicamente de una guitarra. Para este nuevo álbum el cantautor cubano adelantó que está componiendo los temas que estarán incluidos en la producción musical. Pablo, quien se ha sumado a la ola de artistas que están produciendo vídeos musicales caseros, con los músicos a la distancia, como consecuencia del distanciamiento por el coronavirus, presentó el audiovisual de su canción “Vestida de mar”, carta de amor a la capital cubana, que lo vio crecer profesionalmente y como una forma de «permanecer unidos, trabajando en la distancia y con la esperanza de volver a los escenarios», explicó el artista.



Reabre explanada de catedral de Notre-Dame a 13 meses de incendio



La explanada de la catedral de Notre-Dame reabrió este domingo al público en París, 13 meses después del devastador incendio en el icónico templo gótico y en medio del desconfinamiento frente a la Covid-19. La presencia de personas en las inmediaciones de la catedral declarada en 1991 por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, donde la reconstrucción aún está en sus primeras etapas, tiene doble importancia, considerando el escenario particular de la zona y de Francia. La prefectura local autorizó el retorno de los visitantes a la explanada de Notre-Dame, un sitio que recibió en 2018 a 12 millones de turistas franceses y extranjeros, una cifra inalcanzable este año, a partir del cierre de las fronteras para frenar la propagación de la Covid-19.



Jorge Drexler emocionado por versión cubana de una de sus canciones más entrañables



“Qué grandes, qué versión más linda”, dijo Jorge Drexler tras escuchar la nueva interpretación de su tema “Al otro lado del río”, grabada por los músicos cubanos Jorgito Kamankola, Nam San Fong y Cimafunk. El músico uruguayo le envió una serie de mensajes a su colega y amigo, el escritor cubano Alexis Díaz Pimienta, en los que mostró su agradecimiento por la versión estrenada ayer, y conectó a través de la emoción con la sensibilidad de estos tres artistas cubanos que tienen a Drexler entre sus músicos de cabecera. Jorgito Kamankola, quien convocó a Nam San Fong y a Cimafunk para darle cuerpo a su idea de versionar uno de los clásicos del uruguayo, les propuso esta idea para dedicar «Al otro lado del río» a todo el personal de salud del mundo y a los seres humanos en general.



David Guetta dará nuevo concierto benéfico en NY



Mientras cientos de artistas comenzaban a cantar desde sus salas cuando empezó a sentirse más fuerte la pandemia del coronavirus, el DJ y productor David Guetta todavía quería presentarse frente a un público en vivo. Ahora el músico galardonado con el premio Grammy realizará el sábado su segundo concierto “United At Home” en un lugar no revelado de Nueva York para conectar con los fans y recaudar fondos para trabajadores de salud y esfuerzos contra el COVID-19. El primer concierto recaudó 750.000 dólares, incluyendo una contribución de 300.000 de Guetta. El evento de esta semana se transmitirá en vivo a partir de las 7 p.m. de Nueva York, la hora en que se ha vuelto un ritual aplaudir y vitorear a los trabajadores esenciales en Manhattan.



(Haciendo Radio)