Saltará Juan Miguel Echevarría en despedida de Greg Rutherford

El saltador cubano Juan Miguel Echevarría se unirá a la leyenda británica Greg Rutherford en su despedida durante el Müller Anniversary Games que se celebrará el 21 y 22 de julio en el Estadio de Londres.

Echevarría estará allí junto al campeón olímpico de Río 2016, el estadounidense Jeff Henderson, y al actual campeón del mundo al aire libre, el sudafricano Luvo Manyonga, en una competencia que servirá de homenaje a Rutherford, titular bajo los cinco aros en Londres 2012.

El atleta revelación del deporte cubano y actual número uno del ranking del orbe protagonizará otro duelo de alta tensión con Manyonga, quien ha visto como el cubano ha tomado por asalto la cima de esta disciplina.

En marzo, Juan Miguel se llevó la medalla de oro en el Campeonato Mundial bajo techo superando precisamente a Manyonga, y desde entonces ha seguido dando saltos cada vez mayores.

Durante la parada de la Liga del Diamante en Estocolmo, celebrada a principios de este mes, Echavarría se estiró hasta los 8,83 metros, salto más largo desde 1995 en cualquier condición.

Si el cubano continúa de esta forma es probable que el récord mundial de Mike Powell de 8,95 metros, que data desde 1991, sea destrozado.



Vencen Andy Cruz y Arlen López en Cuartos de final de la Copa química de Boxeo en Alemania

El campeón del mundo de 2017 en los 64 kg, Andy Cruz, esta mañana venció 5-0 en cuartos de final al eslovaco Michal Takacs y el titular olímpico de Río 2016, Arlen López, ganó 4-1 al hindú Vikas Krishan en la Copa Química de boxeo en la ciudad alemana de Hallse.

También ayer el ligero Lázaro Álvarez, superó 4:1 al hindú Manish.

Por su parte, el minimosca Damián Arce y la mosca Jorge Griñan quedaron bye en el sorteo y pelearán directamente en semifinales el viernes 22.

Los otros cinco púgiles cubanos se presentarán jueves en la tarde en la fase de cuartos de final, Robeisis Ramírez, Roniel Iglesias, Julio La Cruz, Erislandi Savón y José Ángel Larduet.



Supera Cuba a Puerto Rico en Campeonato continental femenino de Voleibol

El equipo Cuba superó a Puerto Rico 3-1 para asegurar el segundo puesto en el grupo A del Campeonato Continental femenino sub 20 de voleibol de la NORCECA que se desarrolla en Aguascalientes, México, y enfrentará este jueves en cuartos de finales a Costa Rica, tercero del B.

Por sus demostraciones en la ronda preliminar en la que dominó también a Guatemala y perdió en cerrado pleito 2-3 ante Estados Unidos, sale como favorito contra las costarricenses para avanzar a las semifinales del viernes cuando deben tropezar con las campeonas defensoras de República Dominicana.

Frente a las boricuas hubo una demora en el primer set debido a la lluvia cuando las cubanas se recuperaban de un déficit de 13-16 tras bloquear a las atacantes de Puerto Rico, pero en el segundo supieron controlar con el servicio y alcanzaron una amplia ventaja de 12-6, sin embargo las perdedoras se inspiraron para un cierre emocionante finalmente a favor de Cuba 26-24 y a pesar de caer en el tercero cerraron fuerte en el tie-break.

Nuevamente brilló la esquina Ailama Cesé con 19 puntos, máxima anotadora del juego, en el cual la central Yamisleydis Viltres agregó 15, la pasadora Thalia Moreno 9, la otra bloqueadora Daima del Río y la opuesta Ivy May Vila 7 cada una, y la también colocadora Yaimaris García 6, en tanto igual actuó la libero Thainalien Castillo.



Clasifican cuatro equipos cubanos de Esgrima para Panamericanos de Lima 2019

Cuba clasificó a cuatro equipos para los Juegos Panamericanos de Lima 2019: Espada en los dos sexos, florete femenino y sable masculino.

Los dos últimos se sumaron este miércoles en la jornada final del certamen acogido por la Ciudad Deportiva capitalina.

Antes, las espadachinas también aportaron a la isla las únicas preseas individuales y por equipos de la justa, bronce.

Yamilka Rodríguez, la más experimentada de los concursantes del patio se agenció la medalla y coadyuvó a que su elenco consiguiera ubicarse tercera del ranking de americano, solo antecedida por Estados Unidos y Canadá.

“Los muchachos compitieron bien. Mejoramos la clasificación de la edición anterior. Para esta ocasión además de conseguir cupos para cuatro equipos, tenemos dos individualmente en florete masculino y sable femenino y obtuvimos dos medallas de bronce”, dijo a JIT Aljhadis Banderas, presidente de la Federación cubana.



Efectuarán Cuba y Colombia tres juegos de Béisbol preparatorios para Barranquilla

Los equipos de béisbol de Cuba y Colombia efectuarán tres juegos preparatorios para Barranquilla 2018 desde este viernes 22 de junio que se extenderán hasta el domingo 24 del presente mes.

El equipo colombiano, que tiene como mánager a José Mosquera, se encuentra trabajando desde el martes de la semana pasada en Cartagena, con miras a este desafío y al que sostendrá el 13 y 14 de julio ante México, en territorio azteca, también como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Colombia viene de ocupar el segundo lugar en el cuadrangular internacional Whitaker-Brownfield, que se disputó del 31 de mayo al 3 de junio, en donde se enfrentó a República Dominicana (campeón), Venezuela y Puerto Rico.

“Esta serie nos va a permitir medir las fuerzas y tener una idea de lo que nos vamos a encontrar en los Juegos”, afirmó Mosquera, quien destacó el poderío del equipo cubano que vendrá a enfrentarlos en el nuevo estadio Édgar Rentería.

Puede acoger la República Democrática de Corea a deportistas cubanos para Tokio 2020

La capital de la República Popular Democrática de Corea puede acoger a deportistas cubanos que clasifiquen para los Olimpiada de verano Tokio 2020, afirmó hoy una fuente del ministerio de deportes de este país.

El dirigente de asuntos internacionales del Ministerio del Deporte de la RPDC, Rinam Chol, aseguró que para ese fin están listas todas las instalaciones de la capitalina Villa Deportiva.

La zona que ponemos a disposición de los famosos deportistas de la isla caribeña ocupa un área de decenas de kilómetros cuadrados de extensión y posee cerca de una veintena de muy modernas instalaciones destinadas a la práctica del deporte, precisó ante Prensa Latina.

Subrayó que en cada una de las instalaciones propias para entrenamientos y competiciones existen condiciones de alojamiento y alimentación internacional adecuadas para deportistas y entrenadores, entre otros acompañantes de los atletas. También atención médica especializada al servicio de los atletas, entre otras facilidades.

Lamentó que dirigentes del deporte cubano visitaran recientemente naciones vecinas en búsqueda de base de entrenamientos para los deportistas de Cuba que deberán asistir a Tokio 2020, y no visitaran Pyongyang.



Expone Maradona que Argentina deberá proteger el medio campo en sus partidos

El ex astro del fútbol Diego Armando Maradona alertó que la clave de Argentina para obtener hoy un buen resultado ante Croacia, en el segundo encuentro de la Copa Mundial Rusia-2018, será proteger el mediocampo.

En el programa televisivo De la mano del 10, acompañado por el locutor y periodista Víctor Hugo Morales, Maradona aseguró que el éxito de la albiceleste estará en no dejarse robar el mediocampo por los europeos, comandado por Luka Modric.

Destacó que Croacia tuvo siempre mediocampistas impresionantes, a través de la historia, en tanto resaltó la calidad de este equipo actual, el cual ve muy sólido, sobre todo después de jugar el primer partido ante Nigeria a media máquina y ganar por 2-0, prácticamente caminando.

Sobre Argentina, refirió que el principal problema “es que no sabemos a qué jugamos, y eso nos da más bronca, porque jugadores hay y saben lo que es jugar en conjunto, son inteligentes para entender las tácticas del entrenador”, pero el dilema está en cual táctica van a defender, si las del entrenador Jorge Sampaoli o las que vienen de atrás del técnico.

Acerca del planteamiento manejado de defender con una línea de tres en el fondo, Maradona lo consideró un suicidio, por ser muy complicado y dejar endeble la zaga del equipo.



Espera cubano obtener Bronce en Barranquilla 2018 en Tenis de campo

El tenis de campo es otro de los deportes que no tiene muchas opciones de aportar títulos a la delegación cubana que asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Dos elementos sustentan este argumento: primero, que el nivel de nuestro país en esta disciplina ha venido a menos en los últimos tres lustros y, segundo, que existen en el área varias naciones con un estándar de calidad muy alto.

No obstante, se respira optimismo en el equipo antillano de tenis y hacerse de al menos de una medalla de bronce es el propósito de la comitiva de este deporte.

Así lo confirma Wilfredo Henry, jefe técnico de la comisión nacional.





(Redacción Deportiva de Rebelde)