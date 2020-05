🎧 Salvar vidas tiene que ser en estos momentos la prioridad de todos

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la intervención del Ministro cubano, José Ángel Portal Miranda.



Intervención del Ministro de Salud de Cuba José Ángel Portal Miranda en Reunión de Ministros de Salud del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados en enfrentamiento a la COVID-19.



Estimado ministro de Salud de la República de Azerbaiyán, Sr. Ogtay Shiraliyev; distinguidos colegas:



En primer lugar queremos agradecer a Azerbaiyán por la organización de esta Reunión de ministros de Salud del Movimiento de Países No Alineados, y ratificar la importancia de este espacio para el debate sobre situaciones comunes que afectan la salud de nuestros pueblos.



Respaldamos plenamente la intervención pronunciada en nombre del Movimiento durante las sesiones de la 73 Asamblea Mundial de la Salud, así como los comunicados adoptados en apoyo a la OMS y sobre la COVID-19.



La pandemia provocada por el nuevo coronavirus ha generado una crisis de múltiples y demoledores efectos, no solo en el ámbito de la salud, sino también en la economía, el comercio internacional y nuestras sociedades.



El mundo ha cambiado, y de nosotros depende que en el futuro podamos decir que lo hizo para el bien de la humanidad. El enfrentamiento a la pandemia nos ha enseñado que la solidaridad y la cooperación internacional son vitales en este tipo de situaciones. Ningún país, grande o pequeño, está ajeno a ello.



Lamentablemente, algunas naciones no reconocen este vínculo, y lo que es peor, con acciones como el reforzamiento de medidas coercitivas unilaterales, o denigrando el importante trabajo de organizaciones internacionales como la OMS, intentan impedir que otros puedan responder de manera efectiva ante la pandemia.



Cuba, que enfrenta un brutal recrudecimiento de la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos, ha visto limitado o imposibilitado el acceso a equipos, medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías relacionados con el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.



A pesar de ello, con enormes esfuerzos y sacrificios, hemos logrado sostener un Sistema de Salud público, universal, gratuito y accesible al 100 % de la población. Un sistema sustentado en nuestra principal riqueza: profesionales consagrados y de alta calificación, reconocidos mundialmente a pesar de las difamatorias campañas de descrédito que el gobierno estadounidense realiza contra la cooperación médica internacional cubana.



Como parte del Plan Nacional elaborado en el país para enfrentar la COVID-19, la industria biofarmacéutica cubana, así como otros importantes centros de investigación científica, han acompañado las acciones generadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, logrando que el país transite actualmente por un escenario favorable en la lucha contra el nuevo coronavirus.



En estos momentos se desarrollan 70 investigaciones y ensayos clínicos, así como nuevos medicamentos que se aplican en el tratamiento de esta enfermedad, cuya utilización se ha extendido también a otras naciones.



El protocolo de actuación nacional ha contado con productos innovadores de nuestra industria biofarmacéutica, que han permitido una reducción significativa de los pacientes que evolucionan a estado grave o crítico, los cuales constituyen solo el ocho porciento del total de casos confirmados.



La utilización de dos fármacos novedosos para el control de la reacción hiperinflamatoria que se produce en la etapa de enfermedad pulmonar, ha incrementado las tasas de supervivencia de pacientes graves por encima del 80 % y de los críticos en más del 75 %. Estos constituyen resultados alentadores.



Excelencias:



Salvar vidas tiene que ser en estos momentos la prioridad de todos. Debemos complementarnos, compartir lo que tenemos, apoyarnos mutuamente y aprender de experiencias exitosas para enfrentar este inmenso reto.



Es por ello que, sin desatender bajo ninguna circunstancia la protección de nuestro pueblo, pese a las limitaciones que nos impone el bloqueo y sin evaluar conveniencias políticas o ventajas económicas, 26 brigadas de profesionales cubanos de la salud se han incorporado a los esfuerzos de 24 países para combatir la pandemia, sumándose a los más de 28 mil colaboradores de la salud que ya prestaban servicios en 59 naciones, de los cuales 56 son estados miembros del Movimiento de Países No Alineados.



Excelencias:



El Movimiento de Países No Alineados está llamado a desempeñar un papel primordial en los esfuerzos globales para enfrentar esta pandemia y recuperarnos de sus efectos. Nuestros pueblos merecen un futuro mejor, donde el disfrute al derecho a la salud no sea una quimera, y la solidaridad se imponga sobre el individualismo.

Nada impedirá que mi país siga practicando la solidaridad que desde hace más de 60 años define a nuestra Revolución; no lo hará el recrudecimiento del genocida bloqueo económico, comercial y financiero que nos ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos, y mucho menos sus ataques a la cooperación internacional que Cuba brinda.



Con esas agresiones, la administración norteamericana solo persigue fines políticos y pone en riesgo el acceso de decenas de millones de personas a los servicios de salud.



Desde este escenario, denunciamos también las injustas medidas coercitivas unilaterales impuestas contra países de nuestro Movimiento, y que tanto afectan el combate a la COVID-19 y otras enfermedades.



Hace 22 años, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana expresó:

El intento de practicar el genocidio contra nuestro pueblo nos hizo multiplicar nuestras fuerzas y nuestra voluntad de sobrevivir. ¡El mundo también puede luchar y vencer!



El papel del Movimiento de Países No Alineados será esencial y decisivo para lograrlo.



Muchas gracias.



Sugerimos en vídeo la intervención íntegra del Ministro de Salud de Cuba.



(Ministerio de Salud Pblica )

