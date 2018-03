Sancti Spíritus, nuevo campeón del basket femenino

El plantel de Sancti Spíritus conquistó este lunes en la sala polivalente Ramón Font la corona nacional de la liga superior femenina de baloncesto, tras vencer por barrida al quinteto de Capitalinas.



Las centrales, que vencieron como locales en los dos primeros juegos, 64-56 y 67-57, completaron la pollona con triunfo de 74 cartones por 63, en desafío que se mantuvo muy reñido hasta el cierre del tercer cuarto.



Las visitantes comenzaron ganando el primer cuarto 20-13, pero las capitalinas disminuidas por la ausencia de tres titulares, que partieron hacia Bolivia, dominaron el segundo parcial por 20-12, para terminar delante la primera mitad 33-32.





Para el tercer segmento del partido, las nuevas campeonas reaccionaron y se llevaron el triunfo por 21-16, para llegar al último descanso con ventaja de tres puntos, 52-49.



El último cuarto resultó de total dominio para las espirituanas, quienes con un marcador de 22-14, terminaron venciendo por once de diferencia, 74 por 63.



Sancti Spíritus se convierte en el cuarto equipo que gana una liga femenina de basket, tras los pergaminos alcanzados por Santiago de Cuba, Pinar del Río y Guantánamo, monarca de 2017.



Las titulares clasificaron a los play off como segundas en la fase preliminar con 10 victorias y 5 derrotas, en semifinales barrieron a las guantanameras y repitieron el 3-0 en la final ante las habaneras, que solo perdieron cuatro juegos en toda la temporada, todas ante Sancti Spíritus.



Tras finalizar el partido, la estelar jugadora Yamara Amargo, integrante del seleccionado yayabero, dijo a la prensa, que el equipo venía inspirada por las dos victorias que alcanzaron en la Sala Yara, y aunque al principio no del juego no salieron bien las cosas, al final se llevaron la victoria que necesitaban.



Escuche en audio otras declaraciones de Amargo:





