🎧 La sangre regresada no lleva látigos, ni cadenas: lleva medicinas y solidaridad

🎧 La sangre regresada no lleva ltigos, ni cadenas: lleva medicinas y solidaridad





Santiago de Cuba. - Adaptándose a las condiciones que ha impuesto el nuevo coronavirus, el Ministerio de Cultura con una carta del Titular cubano, Alpidio Alonso, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), con sus presentaciones de discos online, y el santiaguero Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, no dejan pasar por alto este 25 de Mayo, Día de África.



La Dra. Martha Emilia Cordiés Jackson, Directora del Centro Cultural Africano en Santiago de Cuba, puntualizó que con motivo de la fecha han subido por Internet una muestra expositiva de los exponentes del centro, de libros sobre África, comentarios sobre los más destacados intelectuales del continente africano, así como un espacio de reflexión para intercambiar sobre la importancia de la presencia africana en el proceso de transculturación que formó la cultura cubana.



Nosotros mantenemos el vínculo con los estudiantes africanos y en coordinación con la EGREM hemos materializado el disco “Los Orishas Cantan y Cuentan”, contentivo de 12 pataquines (relatos cortos), pero por supuesto la muestra de que este Día de África reviste una particular relevancia, está en la representación de los médicos cubanos que en este momento precisamente celebran el Día de África trabajando en el continente contra la covid-19, la sangre regresada no lleva látigos ni cadenas, al contrario lleva medicinas, lleva enseñanza, lleva cooperación y lleva solidaridad, afirmaba emocionada la Doctora Marta Emilia Cordiés.







El agradecimiento a la cooperación y solidaridad que siempre la Isla ha tenido con África, se expresa en una declaración facilitada por la Productora Audiovisual santiaguera Lia-Videos, a través de la cual ofreció sus impresiones para el mundo por Streaming-Cuba, el Embajador de Guinea Bissau en nuestro país, Abel Coelho, quien también se desempeña como el Decano en funciones del Cuerpo Diplomático Africano en La Habana.



Varias instituciones culturales cubanas se integran para conmemorar el Día de África, que coincide cada 25 de Mayo con la realización de la Feria Internacional Cuba-Disco, en donde siempre se ha exaltado la representación de la cultura africana en las raíces musicales de la nación.

