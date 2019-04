Santiagueros listos para dar pelea en Play Off de Liga de básquet (m)

Santiagueros listos para dar pelea en Play Off de Liga de bsquet (m)

La Habana, Cuba.- Listo para dar pelea en los play off de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), rama masculina, se encuentra la selección de Santiago de Cuba que enfrentará a partir de hoy en una de las semifinales al elenco de Artemisa.



Los santiagueros, que concluyeron terceros la fase clasificatoria con balance de 16 victorias y 12 reveses, jugarán este martes y miércoles como locales ante los artemiseños (17-11) en la Sala Polivalente Alejandro Urgellés.



Sobre la principal competencia del básquet cubano, Carlos Manuel Suárez, director técnico del conjunto oriental, declaró a la ACN que el torneo fue bastante parejo con varios equipos muy pegados en la lucha por la clasificación.







No obstante -dijo-, nunca dejamos de creer en las posibilidades de nosotros de incluirnos en la postemporada y así estar otra vez entre los cuatro mejores. Agregó que, pese a algunos traspiés en partidos que podían ganar, siguieron optimistas y trabajaron fuerte para corregir los errores.



También destacó que los jugadores santiagueros se mantuvieron aguerridos en todo momento y nunca se dieron por vencidos sobre la cancha; eso me gusta mucho de este colectivo y en gran medida ha sido un factor clave para obtener la mayoría de las victorias, afirmó.



Relacionado con la semifinal contra su similar de Artemisa, aseguró que serán duelos difíciles y complicados, pero haremos todo lo posible para llegar a la discusión del título, señaló Suárez.



En el otro duelo de play off de la LSB, hoy y mañana en la Sala Ramón Fonst, de La Habana, los Lobos villaclareños, actuales campeones y líderes de la ronda preliminar con 19 éxitos y ocho derrotas, se medirán a Capitalinos (15-13), que tuvo un cierre espectacular de seis triunfos consecutivos que les permitió convertirse en el cuarto clasificado a esa instancia decisiva.



(Agencia Cubana de Noticias)

