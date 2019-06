Sara González: de las especiales en nuestra historia

Sara Gonzlez: de las especiales en nuestra historia

Tengo el infinito placer de ser parte de una generación que ha estado en muchos momentos importantes del país, además de haber escogido dos mundos que han llenado de satisfacción a esta tierra: la música y el deporte.



Del deporte viví por entero muchos años de gloria, en los que incluso fui testigo de grandes acontecimientos. Por ello estuve al lado de figuras cruciales, como también me ha sucedido muy cerca de grandes valores del archivo musical criollo.



No puedo decir que fui precisamente amigo de Sara González, pero la conocí cuando daba sus primeros pasos al brindar creo que su primer concierto en la sala Hubert de Blanck. En realidad, la reunión musical era a dos manos y yo fui invitado por el otro. No obstante, como siempre sucede entre nosotros, al final nos reunimos todos y la conversación fue amplia y abierta.



Hoy sospecho que en aquel instante ella aun no andaba con el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, porque recuerdo muy bien que poco después coincidimos muy cerca del ICRT, sentados en el muro delcine Yara, -en la misma esquina de L y 23- y la doña incluso me habló de trabajo y que no le desagradaría para nada entrar a trabajar en los medios.



Es una anécdota personal que tengo muy bien guardada.



Como muchos trovadores de la época ella era bien rockera. Sin embargo, uno de los elementos que después la caracterizó mas fue cuando se acercó al son. Pedro Luis Ferrer es otro significativo ejemplo.



Con el tiempo Sara, así a secas, se convirtió en una voz autorizada y no olvido la emoción que a todos nos embargó cuando la vimos en marzo del 79 en el Havana Jam junto al Grupo Manguaré. Fue un momento, como casi todos los de ella, muy vibrante.



Todos estos detalles me embargan hoy, cuando ahora estamos precisamente recordando días especiales de nuestra historia y la voz de Sara González continúa acompañándonos...

