Sasa inició proceso de importación de piezas, insumos automotrices y neumáticos (+Infografías)

Desde la puesta en marcha de la venta en Moneda Libremente Convertibles, el 28 de octubre, en los 4 establecimientos de SASA se han comercializado 19 MIL 127 neumáticos, 2 MIL 875 unidades de baterías de autos y MIL 353 unidades de Motos. Estos son los productos más demandados en la red de tiendas, ubicadas en la capital. Para ampliar las ofertas, SASA proyecta continuar la apertura de otras tiendas en el territorio nacional.



La Directora Comercial de SASA, Yadira Torres Ayala, confirmó que el servicio de compraventa mediante la Importaciones a personas naturales comenzó el pasado lunes 16 de marzo en la Oficina ubicada en 13 y 84, en el municipio capitalino de Playa, ya se han ido recibiendo solicitudes para importar neumáticos de medidas y calidades superiores a los comercializados en la red, baterías de características y calidades de alto estándar, motores automotrices, pinturas de autos y material de preparación, partes y piezas de Motos Eléctricas y material de Ponches, entre otros insumos.



Este servicio comenzó el pasado lunes 16 de marzo y ya se han ido recibiendo solicitudes por los clientes, entre ellos la nomenclatura de productos tales como:









Son válidos todos los productos que se relacionan en esta nomenclatura, siempre y cuando tengan requisitos diferenciados con los productos disponibles para la venta en las tiendas MLC.



En el caso en que el cliente presente la solicitud de productos establecidos a la venta en las tiendas en Moneda Libremente Convertible, pero exista en déficit ante una ruptura de stock, el cliente deberá esperar a la entrada de los próximos reaprovisionamientos y la Empresa está en el deber de mantenerlo informado. El cliente podrá sugerir un proveedor definido, el cual debe ponerse en las observaciones de la solicitud además de cualquier otro detalle que desee dejar aclarado; en dicho contrato el cliente puede mostrar el interés de que su envió puede ser vía aérea, aunque el valor de la oferta sea mayor. También estará condicionado y depende de la oferta del proveedor y posibilidades reales de que el producto pueda ser transportado.



La entidad cuenta con hasta 15 días naturales para dar respuesta al cliente del resultado de su solicitud, pudiendo esta proceder o no. En caso de que el proceso de conformación de la oferta se extienda del plazo acordado, el vendedor solicitará al cliente la prórroga del mismo. Presentada la oferta al cliente, este contará con el término de hasta 3 días naturales para procesar y decidir si la acepta o no. Transcurrido este tiempo, si no se recibe respuesta por parte del cliente, se procede a cancelar la solicitud, a menos que entre las partes medien comunicaciones escritas solicitando y aprobando la prórroga.



La Empresa Servicios Automotores S.A. se mantiene con cuatro tiendas enclavadas en La Habana, en los municipios Plaza, especializada en Unidades, Partes, Piezas y Accesorios de Motos. Inicialmente los surtidos fueron de partes y piezas de motos alternativas TAEKO de 100 y 125 en el Cerro, en especialmente en la Tienda de Agencia SASA Peugeot, especializada en partes, piezas y motores de vehículos de la marca Peugeot, aunque también en esta primera etapa tiene un nivel de partes y piezas de Lada; en La Lisa está la Tienda de Agencia SASA Multimarcas especializada en motores, partes y piezas de Lada y Hyundai y, en Arroyo Naranjo, los clientes pueden encontrar en la Tienda La Palma, especializada en Unidades, Partes, Piezas y Accesorios de Motos.



Inicialmente, los surtidos serán en partes y piezas de motos alternativas TAEKO de 100 y 125 CC. Todas las Tiendas además tienen surtido de accesorios, neumáticos y baterías comunes para autos y motos.



No obstante, no es desestimable la demanda de otras categorías como partes y piezas de Lada y motores de combustión de las marcas Lada y Hyundai, con mucha demanda. Pese a las acciones de contratación en interés de mantener una continuidad, se han suscitado rupturas de stock en los productos más demandados, entre otras causas podemos señalar, la demanda, superó los pronósticos de previsión en la contratación y de organización de su logística, atrasos en los plazos de embarque y por diferentes situaciones con las navieras y la situación sanitaria (coronavirus).



La Directora Comercial de SASA, Yadira Torres Ayala, señaló que para ampliar los servicios de ofertas SASA, proyecta continuar la apertura de otras tiendas, en el territorio nacional, iniciando en el primer trimestre del año por Villa Clara, Camagüey, Santiago y Holguín, respectivamente. El incremento paulatinamente estará en función de contar con los aseguramientos. El resto de los territorios, que dispondrán de esos establecimientos de SASA son Pinar del Río, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma y Guantánamo.



La venta de elementos registrales como Motores y Carrocerías para la realización de estas Ventas, SASA se rige por las normas dispuestas a tal efecto, en el país. En el caso de los motores o unidades de motos, la norma vigente es la Resolución 349 del pasado año, rectorada por el Ministerio del Transporte. Esta norma rige que la venta debe estar condicionada a la misma marca y modelo, y en caso contrario, se debe tramitar con la Dirección Provincial de Transporte o entidad designada por esta, el respectivo proyecto técnico y posterior aprobación del Director Provincial de Transporte, esta último, requisito indispensable para retornar a la Tienda a ejecutar la compra. En cuanto a las Carrocerías, la norma vigente es el Decreto 320 de 2013, del Consejo de Ministros, que establece la venta a personas naturales, resultantes del desarme, por reposición, siempre que sea de la misma marca y modelo del cual es propietario.

