Satisfacción por calidad de vida en montañas de Cienfuegos



Cienfuegos, Cuba.- Los montañeses del Plan Turquino cienfueguero expresan satisfacción por los servicios que reciben y algunos de ellos antes no se prestaban en el lomerío. Agradecen el trabajo del Consejo de la Administración Provincial y del municipio de Cumanayagua.



Por ejemplo un punto de ventas en moneda convertible abrió las puertas en la comunidad de Crucesitas y están al terminar otro en el asentamiento El Nicho, con el beneficio que no tienen que bajar más de una veintena de kilómetros de distancia para realizar determinadas compras.



El Presidente del Consejo Popular Crucesitas, Alexei Herrera Valladares se refiere a la electricidad que instalan hasta en lugares intrincados: “Se benefició a los campesinos que estaban distantes de los asentamientos y no tenían el servicio porque no les podía llegar de la red eléctrica. Se le puso un panel a cada uno”.





Presidente del Consejo Popular Crucesitas, Alexei Herrera Valladares.



“Satisfacción también es el transporte, agrega, teníamos una situación antes crítica con el tema. Hoy contamos en nuestras rutas con guaguas nuevas, con confort, carros con calidad. Imagínese que durante el pasado verano los montañeses pudieron viajar a las playas”.



Reparan las tiendas del Sector del Comercio y la Gastronomía, con buena calidad reconocidas como las del primer mundo y como asegura el delegado: “Se arreglaron y todavía están trabajando en ellas. Han quedado unidades muy buenas, incluso reconocidas por visitantes en el lomerío”.



“No podemos decir que no tenemos problemas, siempre existen, como en todos los lugares, pero estamos convencidos que los montañeses hoy tienen calidad de vida como nunca antes “asegura.



